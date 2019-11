"S prijatelji sem bil v Malibuju in se počutil zelo varno," je pojasnil v intervjuju. "Vzbudila se mi je želja po tem, da bi vzel halucinogene gobe, in rekel sem si, da bom to tudi storil, češ kdaj pa bo čas za zabavo, če ne zdaj. Star sem 24 let, sem glasbenik, nisem politik, tako da se mi vse skupaj ne zdi tako zelo sporno."

Po njegovem mnenju uživanje prepovedanih drog, da "od nečesa pobegneš oziroma se poskušaš skriti pred čem", ni v redu in tovrstni ljudje ne bi smeli niti piti alkohola. "Če pa kar koli zaužiješ z namenom zabave in ustvarjalnosti, potem se mi ne zdi nič narobe."

Poudaril je, da mu je droga omogočila, da je bil bolj zabaven in ustvarjalen ter da ni toliko razmišljal o pritiskih. Hkrati si je s to izkušnjo pomagal pri zmanjšanju stresa in izboljšanju samozavesti. "Bil sem s prijatelji in snemal album. Seveda se v tem poslu pojavijo dvomi o samozavesti, naletiš tudi na ovire in se sprašuješ, ali je tvoje ustvarjanje dovolj dobro."

Celoten ustvarjalni proces s pomočjo halucinogenih gob je bil zanj zelo sproščujoč in zdi se mu, da zdaj živi malenkost manj zaskrbljen in se manj obremenjuje.

V intervjuju pa je priznal tudi, da si je moral v zadnjem času znova postaviti glasbene prioritete, da je lahko začel ustvarjati svobodneje. Moral je pozabiti na obsesijo v povezavi z nastopanjem in tem, kako ga bodo sprejeli kritiki.

"Če tvoja skladba ni na vrhu lestvice, se ti življenje ne spremeni, to sem moral ugotoviti. Če bi bila to glavna prioriteta in moja skladba ne bi bila tako uspešna, bi se počutil občutno slabše." A vnovična definicija uspeha je bila zanj čudovita in predvsem zelo osvobajajoča. "V tem se skriva ogromno svobode."

Styles je sicer že predstavil dve skladbi s prihajajočega albuma, ki ju je naslovil Lights Up in Watermelon Sugar, prihodnje leto pa se odpravlja tudi na turnejo – najbližje nam bo maja nastopil na Dunaju.