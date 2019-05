Mick Jagger je spet pripravljen za nastop. Foto: Reuters

Po pisanju britanskega BBC-ja so Rolling Stonesi v sklopu turneje No Filter napovedali 17 novih koncertov.

Turnejo so bili prejšnji mesec primorani preložiti, ker so Micku Jaggerju zamenjali zaklopko na srcu.

Skupina je na socialnih omrežjih sporočila, da komaj čaka, da se vrne na pot, 75-letni pevec pa se je oboževalcem zahvalil za podporo in v videoposnetku, v katerem poplesuje, pokazal, da je spet pri močeh.

Turneja No Filter, v sklopu katere bo skupina koncertirala po ZDA in Kanadi, se bo začela 21. junija v Chicagu. Tistim, ki so vstopnice za prvotne datume že kupili in jim novi ne ustrezajo, pa bo vrnjen denar.