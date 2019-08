Jazzva pripravlja tudi svojo prvo zgoščenko. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Mednarodno zborovsko tekmovanje Evrovizijski zbor leta že drugič organizirata Evropska televizijska zveza (EBU) in fundacija Interkultur, na njem pa bo nastopilo deset amaterskih zborov in vokalnih skupin – iz Slovenije, Belgije, Danske, Nemčije, Latvije, Norveške, Škotske, Švedske, Švice in Walesa. Vsaka bo v prvem krogu nastopila s štiriminutnim programom, če se bo uvrstila v drugi krog, pa še z dodatnim triminutnim. Denarno podporo odpravi Jazzve na dogodku nudi tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Za sodelovanje nacionalne televizije na tekmovanju pa skrbi vodja slovenske delegacije, urednik oddaj Daniel Celarec.

Posebni gost tekmovanja bo ženski pevski zbor Carmen manet iz Kranja, zmagovalec tekmovanja za Evrovizijski zbor leta 2017.

Prenos tekmovanja Evrovizijski zbor leta 2019 bo na TV Slovenija 1 potekal v soboto, 3. avgusta, od 20.40 naprej. Pred prenosom si boste lahko ogledali reportažo o zboru Carmen manet, zmagovalcu tekmovanja Evrovizijski zbor 2017.

Cilj tekmovanja je izbrati najboljšo vokalno skupino v Evropi. Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija je letos za slovenskega predstavnika izbralo vokalno skupino Jazzva.

Jazzva je sodobna vokalna skupina z repertoarjem, ki ga sestavljajo pesmi iz najrazličnejših žanrov: od popa, rocka in džeza do aranžmajev ljudskih pesmi in še mnogo drugega. V soboto bodo pred občinstvom zapeli skladbi Spominčice in Bejži ftiček, obe priredbi slovenskih ljudskih pesmi.

Kdo so Jazzva? Vokalna skupina Jazzva je bila ustanovljena leta 2005. Ustanovni člani, ki so v tistem času prepevali v različnih vrhunskih slovenskih pevskih zborih, so se odločili, da potrebujejo več glasbene svobode in ustvarjalnosti. Jazzva je trikrat zapored osvojila prvo mesto na slovenskem državnem tekmovanju pop-jazz a cappella Sredi zvezd v Žalcu, leta 2014 pa osvojila srebro v kategorijah džeza in popa na priznanem mednarodnem tekmovanju a cappella vokal.total v Gradcu v Avstriji. Od leta 2009 skupino umetniško vodi Jasna Žitnik, sestavljajo pa jo tudi Katja Kovačič, Anja Hrastovšek, Jon Leskovec, Klemen Dovjak, Andrej Perdih, Anej Kebrič in Jure Matoz.

Med pripravami na nastop smo se na MMC-ju pogovarjali z Jasno Žitnik, ki skupino zadnjih deset let vodi, in basistom Andrejem Perdihom.

Zasedba pili vokalni in odrski nastop. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Evrovizijski izbor zbora leta gotovo spada med večja zborovska tekmovanja. Kakšna je razlika med nastopom na tekmovanju in celovečernem koncertu?

Perdih: Razlika med tekmovanjem in koncertom je gotovo v ravni stresa, ki ga to povzroča (smeh). Na koncertu lahko namreč v eni uri pokažemo celostno zgodbo svojega ustvarjanja, vse, kar počnemo in kdo smo. To je veliko svobodnejša oblika nastopa kot tekmovanje, kjer je ta čas omejen in kjer je treba precej več pozornosti posvetiti temu, kako v kratkem času dati od sebe najboljše, tako glede repertoarja kot glede samega nastopa. Tekmovanje je zelo zgoščen povzetek vsega, kar zmoremo, koncert pa je bolj podoben maratonu.

Na nastopu si ne moremo privoščiti niti enega spodrsljaja ali napake, saj vsaka šteje dvojno, vse mora biti popolno. Poleg tega je razlika v občinstvu, saj na običajnih tekmovanjih v glavnem pojemo za žirijo in občinstvo v dvorani, tukaj pa so v konceptu nastopa še televizijski gledalci. Nastop mora biti torej poleg glasbene popolnosti tudi televizijsko privlačen. Andrej Perdih

Je evrovizijski izbor zbora leta podoben drugim tekmovanjem, na katerih ste sodelovali?

Perdih: V glavnem je precej podobno, razlika je predvsem v številu pesmi, ki jih bomo izvedli. Čeprav so tekmovanja bolj zgoščene oblike nastopanja, se po navadi izvedejo vsaj tri skladbe, tukaj pa bomo največ dve. Če primerjam s športom, je to tako kot pri smučanju, kjer morajo tekmovalci v nekaj minutah napraviti vse, v nasprotju z maratonci, kjer je pomembna predvsem vzdržljivost. To pomeni, da si ne moremo privoščiti niti enega spodrsljaja ali napake, saj vsaka šteje dvojno, vse mora biti popolno. Poleg tega je razlika v občinstvu, saj na običajnih tekmovanjih v glavnem pojemo za žirijo in publiko v dvorani, tukaj pa so v zasnovi nastopa še televizijski gledalci. Nastop mora biti torej poleg glasbene popolnosti tudi televizijsko privlačen.

Omenili ste pomen izbora dobrih pesmi, ki vam omogočajo prikazati največ. Kako ste pesmi izbrali in kdo ima pri tem končno besedo?

Žitnik: Smernice organizatorja pri izbiri programa so bile, da naj z njim predstavimo svojo državo in lastno ustvarjanje. Zato smo se skupaj odločili za dve slovenski ljudski pesmi, ki smo jim nadeli sodobno in moderno preobleko, kar nas najbolje opiše. Občinstvu in žiriji želimo hkrati predstaviti slovensko ljudsko glasbo in naš popularno-sodobni slog.

Imeli ste že priložnost spoznati prizorišče tekmovanja in organizatorje. Kakšni so občutki?

Žitnik: Danes (pogovarjali smo se v četrtek, op. a.) smo prvič spoznali dvorano in opravili prve formalnosti z organizatorji. Imeli smo tudi priložnost pogovora s tehnično ekipo.

Perdih: Za zdaj so občutki zelo dobri. Dvorana je zelo prijetna in primerna za petje, posebej pa nas je navdušila spremljevalna ekipa, ki je izjemno profesionalna in sposobna. Imamo občutek, da se nam ne bo treba ukvarjati z ničimer drugim kot z lastnim nastopom, kar je zelo dobrodošla izkušnja.

Na prvem tekmovanju Evrovizijski zbor leta pred dvema letoma so slavile Kranjčanke Carmen manet. Letos so posebne gostje tekmovanja. Foto: SOJ RTV SLO/Reinis Rudzitis

Kako gledate na nastop na tako velikem in televizijskem dogodku?

Žitnik: Sama rutina, prišli bomo, odpeli in zmagali (smeh).

Perdih: Za nas bo to gotovo najbolj gledan televizijski dogodek, na katerem smo kadar koli imeli priložnost sodelovati. S tega vidika je to zelo pomembno za nas, smo pa že nastopali na tekmovanjih in na televiziji, tako da posebne treme pred kamero nimamo. Je pa gotovo tak dogodek izjemen izziv.

Žitnik: Največji pritisk čutimo od znotraj, saj si zares želimo opraviti najboljši nastop, ki ga zmoremo. Gledalo nas bo ogromno ljudi, med njimi tudi mnogi glasbeni strokovnjaki, zato je pomembno, da se pokažemo v najboljši luči. To nam je v bistvu pomembneje od zmage.

Konkurenca je izjemna. Vsaj štirje zbori na tekmovanju so vrhunski, če ne najboljši v žanru, ki ga zastopajo. Predstavniki prihajajo iz zelo različnih glasbenih zvrsti, niso samo klasični zbori. Jasna Žitnik

Kakšna so pričakovanja pred tekmovanjem, je konkurenca huda?

Žitnik: Da, konkurenca je izjemna. Vsaj štirje zbori na tekmovanju so vrhunski, če ne najboljši v žanru, ki ga zastopajo. Predstavniki prihajajo iz zelo različnih glasbenih zvrsti, niso samo klasični zbori. To še dodatno otežuje delo žirije, ker morajo zadostiti ogromno različnim merilom in parametrom, kar kakršno koli napoved o zmagovalcu še otežuje. Napovedovati in ugibati v bistvu sploh nima smisla, ker so razlike na tako vrhunski ravni izredno majhne, gotovo pa lahko gledalci in poslušalci pričakujejo nepozaben koncert.