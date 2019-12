Bieber je s svojimi spletnimi priredbami navdušil enega vodilnih menedžerjev na svetu, Scooterja Brauna, ki je poskrbel za pevčevo svetovno prepoznavnost. Foto: EPA

Kanadski popzvezdnik je leta 2017 glasbo postavil na stranski tir, v želji, da najprej razreši osebne težave in se kot novopečeni očka posveti družinskemu življenju. Ob tem je oboževalce potolažil, da mu je glasba še vedno pomembna in da se bo ob pravem času vrnil z odličnim albumom.

Bieber, ki je s pesmijo Baby postal svetovna senzacija, se je letos pojavil v pesmi Eda Sheerana I Don’t Care, remiksu pesmi Bad Guy, ki jo v originalu izvaja 18-letna Billie Eilish, aprila pa skupaj z Ariano Grande nastopil na festivalu Coachella. Omenjena sodelovanja so sprožila plaz namigovanj, da se Justin vrača na samostojno pot.

Vse kaže, da bo leto 2020 za Bieberja prelomno, saj se bo pojavil v eni izmed prihajajočih dokumentarnih serij, izid albuma pa pospremil tudi s koncertno turnejo. "Vsi imamo različne zgodbe in veselim se, da bom lahko z vami delil svojo," pove v napovednem videu, kjer razkrije vse pomembne datume.

To bosta prva Bieberjev album in turneja po predahu in poroki s Hailey Baldwin, poroča BBC. Njegova severnoameriška turneja se bo 14. maja začela v Seattlu, končala pa v East Rutherfordu 26. septembra, v zraku pa so tudi namigovanja, da bo nastopil tudi na junijskem festivalu Glastonbury.