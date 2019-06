Priljubljenost ustvarjalcev K-popa je vse večja. Foto: Reuters

Skupina BTS, ki ima sedem članov, je sicer med najbolj priljubljenimi K-pop skupinami na svetu. V zadnjem času fantje namreč rušijo rekorde. Aprila so s svojim videospotom za pesem Boy With Luv zbrali največ ogledov v zgodovini platforme YouTube, zdaj pa so na svoj koncert na Wembleyju privabili 60.000 obiskovalcev.

Da skupina oboževalce pridobiva izjemno hitro, dokazuje tudi to, da so pred le osmimi meseci nastopili v veliko manjši areni 02 Arena, ki sprejme le 20.000 obiskovalcev.

Utrinki s koncerta.

Svoj nastop so začinili s posebnimi učinki in nenavadnimi rekviziti, večkrat pa so poudarili, kako počaščeni so, da lahko nastopijo na tako mogočnem stadionu, ki je gostil že množico vrhunskih glasbenikov. "Vi Britanci imate v zgodovini glasbe najboljše umetnike. The Beatles, Coldplay, Ed Sheeran, Adele," je ob nastopu naštel član Kim Nam-joon, ki je oboževalcem bolje znan pod imenom RM. Korejci so nastop v živo prenašali tudi na svojih televizijskih postajah.

V karieri zasedbe BTS pa v zadnjem času ni čisto vse rožnato. Pred časom je namreč ena izmed televizij odpovedala njihov nastop v oddaji, saj je eden izmed članov nosil majico s podobo jedrske bombe, oboževalci pa so kmalu za tem odkrili še, da je član nosil kapo, na kateri je bil simbol, podoben nacističnemu.

Po tem incidentu je bila njihova ekipa prisiljena v izdajo uradnega opravičila. Menedžment se je opravičil v dolgi objavi na družbenem omrežju Facebook. Dodali so še, da ne podpirajo nobene organizacije ali skupine, ki se nagiba k političnemu ekstremizmu in totalitarnim prepričanjem, in da skupina BTS nikakor ni odgovorna za nobeno izmed omenjenih težav.