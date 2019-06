K Juretu (Longyki) tokrat prihaja Jure (Lesar). Foto: Janez Volmajer

32-letni Pirančan Jure Lesar je svojo glasbeno pot začel v indie-rock zasedbi Eskobars, v kateri je bil pevec in kitarist, poleg tega pa tudi osrednji avtor glasbe in besedil.

Nato pa se odločil za samostojno glasbeno pot in lani jeseni predstavil album Zemljin sin, katerega nosilna istoimenska skladba pripoveduje: “Čutiš gorski zrak, gozdove in Mediteran? Svobodo kot diamant, za katero je umrl partizan? Od kod ta strah, ko slišiš drug jezik, in ta občutek, da to ni več tvoj dom? Imamo res trde in sive glave kot beton? Čutiš, kako lepo dišita lovor in rožmarin? Čutiš, kako diši ta zemlja, povej mi, Zemljin sin? Lokomotiva gre naprej, a na zavori je vagon. Strojevodja vedno pravi, nisem jaz, bil je on. Življenje ljudi na papirju je delo človeka brez srca. Kako lahko gremo sploh naprej z nestrpnostjo brez dna?"

Izštekani z Juretom Lesarjem V živo ga boste lahko poslušali ob 22.25 na Valu 202 in 4D!

"Zemljin sin je obstajal že za časa benda Eskobars, skladba je govorila o idealnem človeku, ki je v sožitju z naravo. Po osmih letih sem se vrnil k njemu s sporočilom o tem, kar se dogaja danes. Spodbudila me je zgodba Pirančana, ki je dobil obvestilo o izgonu iz države, to me je šokiralo. Pripadnost dojemam kot pripadnost kraju, v katerem živim, ne kot pripadnost državi ali zastavi,” skladbo opisuje Jure.

V tokratni izdaji Izštekanih bo Jure skladbam s solističnega prvenca Zemljin sin dodal nove pesmi, zamolčal pa ne bo niti svoje preteklosti s skupino Eskobars, napoveduje Jure Longyka. Pravoverni izštekani zvok lovil v družbi mojstrov, saj mu bodo družbo delali David Morgan (bobni), Denis Horvat (klavir, hammond), Luka Mrdakovič (kontrabas), Jan Fanedl (akustična kitara), Zoran Čalić (akustična kitara) in Martin Janežič Buco (tolkala, glockenspiel).