Perryjeva se je odločila za drugačno pot kot številni drugi glasbeniki, ki za dovoljenje za uporabo skladb ne sprašujejo. Foto: AP

Čeprav sta si skladbi precej podobni, pa na vidiku ni še ena tožba zaradi avtorskih pravic, saj je Perryjeva norveško pevko o uporabi skladbe obvestila in pridobila njeno dovoljenje.

"Na začetku letošnjega leta sem nepričakovano prejela klic nekoga iz njene ekipe," je Dagnyjeva pojasnila za BBC. "Dejali so, da so ustvarili različico pesmi Love You Like That, in ko bo za to prišel čas, želijo, da je moje delo primerno prepoznano."

Originalna pesem je iz leta 2017 in je del debitantskega albuma Dagnyjeve, ki ga bo v prihodnjih mesecih končala in kot zaokroženo celoto predstavila oboževalcem.

Priznala je, da je vesela, da je ekipa Perryjeve svoje namere sporočila in da bo za svoje delo prepoznana, saj je v zadnjih letih to vse prej kot stalna praksa glasbenikov, ki skladbe uporabljajo brez dovoljenj.

Med glasbeniki, ki so se znašli v neprijetnih položajih – nekateri so jih morali reševati tudi s poravnavami – so med drugim Robin Thicke, Bruno Mars, Mark Ronson, Madonna in Miley Cyrus.

"Zelo pozitivno je, da je njena ekipa vse skupaj naredila tako, kot je prav, ker ustvarjalci preprosto ne morejo skriti dejstva, da so ob pripravljanju novega materiala čisto imuni proti glasbi, ki jo poslušajo," je še pojasnila pevka.

Dagnyjeva je dejala, da tudi sama občasno pred začetkom dela v studiu za navdih posluša Katy Perry. "Neštetokrat se je že zgodilo, da smo se pripravljali na delo v studiu in smo pred začetkom rekli, zakaj ne bi predvajali njenih starejših uspešnic, kot je Teenage Dream, in iz tega poskušali pričarati vzdušje za ustvarjanje."