"Zadovoljen, da pesem najde svojo pot do ljudi," je ob dobrem odzivu poslušalk in poslušalcev povedal Magnifico.

Nova pesem Pegica, ki jo je Magnificov v svojem ljubljanskem studiu predstavil konec avgusta, je pri poslušalcih naletela na dober odziv in vse kaže, da je 53-letni glasbenik posnel še eno v vrsti številnih glasbenih uspešnic. Z ritmično in hkrati otožno pesmijo, ki govori o težavah sodobnega človeka, je Magnifico napovedal tudi nov album, ki bo luč predvidoma ugledal prihodnjo pomlad.

Z albumom bo Magnifico nekoliko stopil iz svojih okvirjev ‒ po njegovih napovedih izdelek ni toliko provokativen, temveč bomo na njem lahko prisluhnili nežnejšim in bolj otožnim tonom, osrednja tema pa bo konec sveta.

V zadnjem avgustovskem tednu so poslušalci Radia Koper Magnificovo Pegico izbrali tudi za zmagovalko tedenskega glasbenega izbora Pesem in pol. Intervju z avtorjem lahko preberete spodaj.

Pesem ste komaj izdali in že se nakazujejo obrisi, da bo prava uspešnica. Ste stavili na to?

Vsakič, ko začne umetnik računati, je to posledično slabo tako za izdelek kot tudi za okolje. Moja naloga je, da poskusim uživati in imeti, obdržati strast do ustvarjanja. Ostalo pa bolj ali manj pride samo od sebe. Ampak sem pa zadovoljen, da pesem najde svojo pot do ljudi!

Glede na to, da se je danes začelo novo šolsko leto ‒ kakšni so vaši spomini na šolske dni? Vemo, da ste zamenjali kar štiri osnovne šole, ves čas pa ste bili odličnjak. Se spominjate prvega odhoda v šolo?

Jaz se samo spomnim, kam vse sem hodil, ampak prav prvega dneva se pa res ne spomnim. Odličnjak sem bil, res je, verjetno zato, ker sem bil ves čas v stresu, ker sem menjeval šole. Ker nisem imel prijateljev, pa sem se očitno učil (smeh).

Avgust ostaja spomin, nanj bodo spominjale tudi fotografije … recimo tiste, pod katerimi piše, citiram, "Van Gogh in Magnifico zapalili Ušće!" Kako je bilo v Beogradu?Nastopili smo na njihovem tradicionalnem Beerfestu. To se dogaja na Ušću, torej na stekanju dveh rek, Save v Donavo. Tam je en tak velik prostor, kjer se odvija veliko koncertov, med njimi tudi Beerfest, ki ga obišče med 80 in 100 tisoč obiskovalcev. Za glasbenika je nekaj posebnega nastopati pred takim številom ljudi, sploh kadar je občinstvo razpoloženo in pokaže svojo radost z glasnim petjem, s plesanjem in tako naprej. Zame in za skupino je to velik uspeh!

Magnifico bo božič tradicionalno preživel na odru. Letos bo tretje leto zapored nastopil v dvorani Stožice.

Sicer pa ste letos poleti kot predstavnik glasbenikov in skupin, katerih glasba odraža vplive etničnih manjšin na družbo in kulturo, predvsem na glasbo, nastopili na festivalih v okviru dvoletnega mednarodnega projekta Glasovi manjšin (Voices of Minorities). Kam vse vas je zanesla pot, kako je bilo?

To sta bila pravzaprav dva koncerta, eden je bil v Belgiji, v Gentu, to so festivali tipa Lent Maribor ali pa kakšna Noč na Ljubljanici, skratka celo mesto ne spi en teden. Za glasbo postavijo od 40 do 50 različnih odrov po vsem mestu. To je bilo super povabilo zame kot za glasbenika. Vse, kar je manjšinskega, je imelo to pot odprt oder za veliko množico. Bili pa smo ‒ sicer ne v okviru teh festivalov ‒ v preteklih mesecih tudi v Italiji, Belgiji, Španiji, Franciji in tako naprej.

Kaj imata skupnega Magnifico in kratki 2D-animirani film LILIANA?

Moja prijateljica Milanka (Fabjančič ‒ op. a.) je diplomirana ilustratorka-animatorka. Moja pesem, ki je izšla na plošči Balkan, ji je bila všeč do te mere, da si je zaželela narediti slikano oziroma risano podlago zanjo. Risanka Liliana bo pristala na letošnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Že dolgo nisem videl česa bolj romantičnega in sem res zadovoljen, da sem lahko bil lahko del te zgodbe.

Redki so tisti, ki že zdaj delajo načrte za novo leto, ampak mi že vemo, da boste tudi letošnji božič preživeli delovno, na odru. Vam Stožice še ostajajo ljube?

Sem Ljubljančan in mi je ljuba cela Ljubljana. Stožice so pač največje prizorišče, niso ravno koncertna dvorana, ampak športna. Bi si želel, če bi imeli malo večje koncertne dvorane, ker zdaj se moramo prilagajati v zvoku in vsebini, ampak seveda smo s skupino več kot zadovoljni. Osebno se mi zdi neverjetno, da to počnem že tretje leto zapored.

Intervjuju z Magnificom lahko prisluhnete v spodnjem posnetku.