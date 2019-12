Magnifico bo spet napolnil Stožice. Foto: BoBo

Magnifico je v intervjuju za MMC zaupal, kaj bo tematika za tokratni koncert, obeta razširjeno glasbeno zasedbo, novo glasbo in osveženo vizualno preobleko: "Božič. Sploh ne vem, kako se tega nisem spomnil že prej (smeh). Delam vsak božič in se obnašam, kot da je samo en velik koncert. Letos pa bo božična zgodba: In ko enkrat bom umrl, bo zgodba koncerta."

Magnifico je ob koncu leta 2017 pripravil izid dvojnega albuma Komplet dve, za katerega je izbral 24 svojih največkrat predvajanih in ljudem najbolj poznanih pesmi, v prvi polovici leta 2018 pa je glasbenik z bratom Aleksandrom Pešutom - Schatzijem podpisal naslovno melodijo serije Sence nad Balkanom in s skladbo Divna poskrbel za balkansko evforijo. Njegova uspešnica Pukni zoro iz albuma Charlatan de Balkan (2016) pa je na svetovnem prvenstvu spremljala nogometno reprezentanco Srbije, so spomnili organizatorji ljubljanskega koncerta.

Nocojšnji božični večer bo v Stožicah po dveh uspešnih izvedbah ponovno minil v duhu balkan-disko-šlager uspešnic. In kot pravi Magnifico: "Letošnji koncert bo poskrbel za duhovno rast, boljši jutri in odpiranje čaker." Obeta pa se tudi nekaj novega, ker je po besedah organizatorjev čas, da nastane naslednik glasbenikovega studijskega albuma Charlatan de Balkan, še piše v najavi.

Robert Pešut - Magnifico je v skoraj treh desetletjih močno zaznamoval slovensko glasbeno-kulturno sceno. Nase je opozoril že po prvih treh albumih Od srca do srca (1993), Gdo je čefur (1996) in Sexy Boy (1999). Do danes je izdal osem avtorskih plošč in tri filmske albume ter naštel več kot 1000 koncertov doma in po svetu.

Opaznejši preboj v tujino je Magnificu uspel leta 2004 s singlom Hir Aj Kam, Hir Aj Go, ki so ga vrteli po številnih radijskih postajah. Med njegovimi uspešnicami so tudi skladbe 24.000 poljubov, Revolution Is My Solution, Kdo je čefur, Halo, Gospodična in Silvija.