Podelitev je potekala v španskem mestu Sevilla. Foto: Reuters

Podelitev, ki se je odvijala v španski Sevilli, je odprla Dua Lipa. Britanska pevka je predstavila novo pesem Don't start now, ki se že neverjetno hitro bliža 13 milijonom ogledom. Dua Lipa vsekakor ni bila edina, ki si je MTV-jev oder izbrala za predstavitev novih pesmi. Akon in Becky G. sta predstavila reggalution uspešnico Como No, slednja pa je nastopila tudi s svojimi največjimi uspešnicami, kot so 24/7, Sin Pijama in Mayores. Pristaše rockglasbe so navdušili Green Day, ki so poleg Father of All zaigrali tudi njihovo najbolj priljubljeno Basket Case, domov pa odšli okronani kot najboljši rockerski izvajalci.

Večer je sklenil Liam Gallagher s svojo najnovejšo – Once, ni pa manjkala niti večna uspešnica Wonderwall, ki sta jo pospremila godalni orkester in glasno petje občinstva. "Rad bi se zahvalil MTV-ju, da so prepoznali mojo izjemnost," je povedal v zahvalnem govoru.

Liam Gallagher je zapel tudi uspešnico - Wonderwall Foto: Reuters

Poleg njega so bili veliki zmagovalci še ameriška pevka kantripopa, Taylor Swft, ki je v svojo zavidljivo zbirko 301 nagrade dodala še dve – najboljši ameriški izvajalec in najboljši videospot. Pričakovano je slavila tudi komaj 17- letna Billie Eilish, katere talent je le še potrdila nagrada za najboljšega novinca in pa nagrada za najboljšo pesem – Bad Guy. Slavnostna prireditev je bila posvečena letu žensk, ki so kot večinske prejemnice nagrad tudi zaznamovale večer. Ob že omenjenih so slavile še Ava Max in Halsey – dobili sta nagrado za najboljšo popizvajalko in nagrado za najboljši videz, ter Nicki Minaj – najboljša izvajalka hiphop glasbe. "Ženske smo od vedno bile močne in uspešne. Danes vam dokazujemo prav to," je poudarila voditeljica večera, Becky G. Prav vse izvajalke so tudi nastopile in poskrbele, da si jih bodo gledalci zapomnili še v tej luči. Najbolj je zagotovo izstopala Rosalia, ki v zadnjem času postaja vse večja mednarodna senzacija. Lokalni izvajalki se je pri ganljivi izvedbi pesmi Di Mi Nombre na odru pridružilo kar 52 na stolih stoječih plesalcev v obliki piramide.

Rosalia ob spremljavi 52 plesalcev. Foto: Reuters

V moških vrstah so slavili Shawn Mendes ‒ nagrada za najboljšega izvajalca, angleška rockerska skupina Muse, ki si je s svojim nastopom v Bilbau (Španija) priborila nagrado za najboljši koncert, in pa Martin Garrix kot najboljši izvajalec elektronske glasbe.

Slavila je tudi južnokorejska fantovska zasedba BTS. Ti so K-pop uvrstili na svetovni glasbeni zemljevid in zasluženo osvojili nagrado za najboljši nastop v živo in največje število oboževalcev. V vseh 24 letih podeljevanja nagrad na odru še nikoli ni nastopila K-pop skupina – to je bilo letos prvič. "Seveda smo ob tem, da bomo prvi izvajalci takšne glasbe na odru MTV Europe Music Awards, zelo nervozni, vendar se nam zdi pomembno, da nas vidijo in slišijo tudi naši oboževalci v Evropi," pojasnjuje Johnny, član skupine NCT 127.

Največ obleganj na rdeči preprogi je bil deležen nogometni zvezdnik Christiano Ronaldo s svojo spremljevalko Georgino Rodriguez. Za vsekakor največje presenečenje celotne podelitve pa je poskrbela Ariana Grande. Pevka je bila nominirana za kar sedem nagrad, vendar je domov odšla praznih rok.