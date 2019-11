Frank Iero, Gerard Way, Mickey Way in Ray Toro leta 2011 pred nastopom v Valencii. Foto: EPA

Člani ameriške rokovske zasedbe My Chemical Romance so prek družbenih omrežij po nekajdnevnem namigovanju tudi uradno potrdili, da se vračajo na glasbene odre. Pevec Gerard Way, kitarista Ray Toro in Frank Iero, basist Mikey Way ter klaviaturist James Dewees bodo šestletni glasbeni premor prekinili 20. decembra v Los Angelesu.

Skupina je med letoma 2002 in 2010 izdala štiri studijske albume. Foto: EPA

Skupina je prekinila delovanje leta 2013, ko je Gerard Way v izjavi za javnost zapisal: "Zgodba My Chemical Romance je končana. Ampak nikoli ne more umreti. Še vedno živi v meni, v fantih in še vedno živi v vseh vas. Tega sem se vedno zavedal in mislim, da ste se tudi vi. Zato ker to ni glasbena skupina – to je ideja."

Govorice o tem, da se obeta ponovna združitev skupine, so se začele na začetku letošnjega leta. Zanetil jih je Joe Jonas, ki je ob ponovni združitvi bratske naveze Jonas Brothers dejal: "My Chemical Romance so imeli vaje v isti stavbi kot mi. Mislil sem, da so se razšli, zato ne vem, kaj naj si mislim o tem." Takrat je kitarist skupine Frank Iero zavrnil Jonasove navedbe, vendar je hkrati dodal, da bi bila ponovna združitev mogoča.

Zadnji album je skupina My Chemical Romance izdala leta 2010. Po razhodu se je Gerard Way osredotočil na svojo solokariero in ustvarjanje stripov. Leta 2014 je izdal glasbeni album Hesitant Alien, njegov grafični roman z naslovom The Umbrella Academy pa je bil pred kratkim adaptiran v Netflixovo serijo.