Posnetek koncerta v sklopu MTV Unplugged so objavili po glasbenikovi smrti. Foto: BoBo

Po ocenah dražbene hiše Julien's Auctions bi zanjo lahko dobili od 200 do 300 tisoč dolarjev.

Jopa predstavlja osrednji kos dražbe Julien's Auctions, ki so jo poimenovali Icons & Idols: Rock 'N' Roll, na njej pa bodo med drugim ponudili tudi modrozeleno kitaro pokojnega Cobaina, na katero je igral na turneji In Utero.

"Med njegovimi oblačili je ta jopa sveti gral," je na predstavitvenem predogledu dražbe povedal generalni direktor in predsednik dražbene hiše Darren Julien. Dodal je: "Kurt je ustvaril grunge videz; ni nosil zvezdniških oblačil." Na dražbi se bo za predmete mogoče potegovati prek spleta in osebno.

Po besedah generalnega direktorja dražbene hiše je v zadnjih letih zanimanje za trg rokenrol memorabilij vedno večje. "Vedno sem trdil, da je rock and roll trg novi trg umetnosti," je povedal in dodal, da milenijci zbirajo te predmete "in ne Monete ali Picasse".

Jopo sicer na dražbi prodajajo že drugič – novembra 2015 so jo prodali za 137.500 dolarjev, prvotno pa so jo pridobili od varuške, ki je pazila danes 27-letno hčerko glasbenika in Courtney Love Frances Bean.

Med 700 predmeti, ki jih bodo ponudili na dražbi, so tudi žametna jakna Michaela Jacksona, ki jo je zvezdnik nosil na praznovanju 65-letnice Elizabeth Taylor, kitare Elvisa Presleyja, Madonne in Paula McCartneyja ter rokopisi pesmi, kot sta Layla Erica Claptona in Mr. Tambourine Man Boba Dylana.

Glasbena televizija MTV je svojo Unplugged serijo začela predvajati leta 1989, in sicer so takrat začeli v živo snemati nastope glasbenikov, ki so svoje skladbe izvajali akustično. Nirvana je ta koncert posnela manj kot šest mesecev pred njegovo smrtjo, posnetek pa so izdali posthumno.