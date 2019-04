Na obletnico glasbenikovega rojstva, 7. junija, bo album, na katerem bo 15 skladb, dostopen izključno na pretočnem servisu Tidal.

Prince je umrl leta 2016. Foto: Reuters

V digitalni in fizični obliki bo album po pisanju francoske tiskovne agencije AFP izšel 21. junija. Na njem bo večinoma glasba, posneta v 80. letih preteklega stoletja. Gre za demorazličice pesmi, ki jih je Prince napisal za svoje kolege glasbenike.

Med drugim bo na njem demoposnetek pesmi Manic Monday, ki je leta 1986 dosegla uspeh na glasbenih lestvicah kot del albuma Different Light zasedbe The Bangles. Na njem bosta tudi pesem The Glamorous Life, plesna uspešnica iz leta 1984, ki jo je Prince napisal za Sheilo E, ter Nothing Compares 2 U, s katero je irska pevka in tekstopiska Sinead O'Connor leta 1990 osvajala množice.

Prince, ki velja za enega najvplivnejših, a obenem tudi enega najskrivnostnejših in ekscentričnih osebnosti v glasbeni industriji, je zaslovel s spektakularnimi koncerti, na katerih je predstavil t. i. novi funk.

Leta 1979 je ustanovil skupino Revolution in izdal album Prince, ki je dosegel platinasto naklado. Uspeh so nadaljevali albumi Dirty Mind, Controversy in 1999. Leta 1984 je izšla njegova uspešnica Purple Rain, ki je bila tudi ena od skladb v njegovem filmu Škrlatni dež, v katerem je tudi zaigral. Produciral je tudi film Under the Cherry Moon (1986), v katerem je prav tako nastopil. Napisal je tudi glasbo za film Batman.

Leta 1986 je skupina Revolution razpadla in Prince je med letoma 1987 in 1991 izdal štiri albume kot samostojni glasbenik. Od leta 1991 je nastopal s skupino The New Power Generation. Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi so poleg omenjene tudi Let's Go Crazy, When Doves Cry, Little Red Corvette, 1999 in Kiss.

Nagrajen je bil s sedmimi grammyji, dobil je tudi zlati globus, leta 2004 pa je bil vključen v dvorano slavnih rock'n'rolla. V skoraj 40-letni glasbeni karieri je izdal 39 albumov. Prodal je več kot 100 milijonov plošč. Glasbena revija Rolling Stone ga je uvrstila na 27. mesto med 100 največjimi umetniki vseh časov.