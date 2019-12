Stožice bo letos zabavalo večje število glasbenikov, kot so bili obiskovalci vajeni prejšnja leta. Foto: Ritem mladosti

V Stožicah so se v prejšnjih letih na odru že srečali Siddharta in Big Foot Mama, Dan D in Mi2, Dubioza Kolektiv in S.A.R.S., letos pa so se organizatorji odločili še za korak naprej in na trojni oder povabili glasbenike, ki bodo prepletli kar sedem različnih žanrov.

Na odru bodo stali Big Foot Mama, Tabu, Neisha, Perpetuum Jazzile, Modrijani, Tabu, Pero Lovšin, Klemen Klemen in Valentino Kanzyani, poleg njih pa bodo za ogrevanje nastopili tudi Joker Out, Anomalo in Urban Pulz.

Organizatorji so pripravili različne kombinacije gostov, ki bodo nastopali skupaj, med njimi kot eno najbolj izstopajočih omenjajo Modrijane in Perota Lovšina.

Big Foot Mama bo moči združila s Klemnom Klemnom. Ob napovedi je pevec zasedbe Gregor Skočir razložil, da je bila ideja o združitvi skladb Mala nimfomanka in Keš pičke pobuda basista Alena Steržaja. "Ritem mladosti sem že doživel kot nastopajoči, gost in gledalec, letošnje mešanje pa je spet malo drugačno in sveže. Najintenzivneje je bilo seveda s Siddharto, kjer smo prepletli opusa obeh bendov in najprej nismo niti vedeli, kako bi se tega lotili. Izbrali smo pesmi, opravili nekaj sestankov in vse skupaj zvadili, na koncu pa smo ustvarili odlično zgodbo. Bilo je pestro, saj je čisto drugače, če vadi en bend, kot pa, ko je treba v eno zgodbo povezati dve taki skupini."

Valentino Kanzyani se bo glasbeno premešal z Neisho, Tabuji in Perpetuumom Jazzile, tovrsten nastop pa mu predstavlja ustvarjalni izziv. "Meni je najbolj všeč, da spet sodelujeva z Neisho, s katero sva nekaj podobnega že naredila pred enajstimi leti za Eksplozijo zabave, in da bom na odru z drugimi glasbeniki. Njej najbrž niti ni tako posebno, meni pa je delati v takem projektu nekaj novega."

Prenos v produkciji Televizije Slovenija si boste na MMC-ju lahko ogledali od 22.00 do približno 00.30.