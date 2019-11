Foto: AP

Opero, ki jo bo v nedeljo predstavil v dvorani Hollywood Bowl, režira italijanska konceptualna umetnica Vanessa Beecroft, nekoč njegova desna roka, ki je z njim sodelovala tudi pri modni znamki Yeezy.

Navdih za naslov opere je Kanye našel pri babilonskem kralju Nebukadnezarju II., s katerim se je primerjal tudi v nedavnem intervjuju, ko je spomnil, da je tudi starodavni vladar tako kot on trpel zaradi bipolarne motnje.

Čeprav v Bibliji ni konkretnih aluzij na Nebukadnezarjevo bipolarnost, je v svetopisemski knjigi Daniel opisano obdobje, ko so babilonskega kralja mučile nočne more in duševne težave.

"Nebukadnezarja odkrita diagnoza ni ovirala pri tem, da še naprej ostane kralj," je Apple Music pojasnil Kanye West, ki se je med drugim označil tudi za "največjega sodobnega umetnika".

Številni menijo, da je glasbenikovo versko prebujenje, o katerem pričata omenjena opera in tudi najnovejši album Jezus je kralj, tesno povezano prav z njegovim bojem z bipolarnostjo.