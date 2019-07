Kdo bo letos domov odnesel največ MTV-jevih "vesoljčkov"? Foto: EPA

Poleg Ariane Grande in Taylor Swift, sta največ nominacij prejela še pevka Billi Ellish in raper Lil Nas X, ki sta nominirana v devetih oziroma osmih kategorijah. Oba se bosta potegovala tudi za nagrado za najboljšega novega izvajalca. 17-letnica je med drugim nominirana tudi za najboljšo izvajalko leta, tri leta starejši raper pa se bo s skladbo Old Town Road potegoval za najboljšo pesem leta in za najboljši videospot leta.

Glasovanje Glasovanje v 14 različnih kategorijah poteka na MTV-jevi spletni strani.

Za najboljšega izvajalca oziroma izvajalko leta so poleg Ariane Grande in Billie Ellish nominirani še Cardi B, Halsey, Jonas Brothers in Shawn Mendes.

Na lanski podelitvi sta največ nagrad prejeli Cardi B in Childish Gambino, ki sta slavila vsak v treh kategorijah. Foto: AP

Skupno se glasbenice in glasbeniki za nagrade potegujejo v 14 različnih kategorijah. MTV je letos dodal dve novi kategoriji - nagrado za najboljšo K-pop pesem in za najboljši videospot s pozitivnim sporočilom. Med založniki se največ nominacij veselijo pri Republic Records, ki so mu nominacije prinesli Taylor Swift, Ariana Grande in Jonas Brothers, založniška hiša Columbia Records pa je zbrala nominacijo manj.

Poslušalke in poslušalci lahko za svoje najljubše izvajalce glasujejo na spletni strani MTV-ja. V vsaki kategoriji je možno oddati en glas na dan. Glasovanje bo potekalo do 15. avgusta. Uporabniki Twitterja in aplikacije Facebook Messenger lahko dodaten glas oddajo tudi preko neposrednega sporočila, ki ga pošljejo uradni strani nagrad VMA. Podelitev letošnjih nagrad VMA bo gostil komik Sebastian Maniscalco, prireditev pa bo potekala 26. avgusta v New Jerseyju.

Vse letošnje nominirance si lahko ogledate na spodnjem seznamu.

VIDEOSPOT LETA

21 Savage ft. J. Cole – “a lot”

Billie Eilish – “Bad Guy”

Ariana Grande – “thank u, next”

Jonas Brothers – “Sucker”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

IZVAJALEC/IZVAJALKA LETA

Cardi B

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

SKLADBA LETA

Drake – “In My Feelings”

Ariana Grande – “thank u, next”

Jonas Brothers – “Sucker”

Lady Gaga & Bradley Cooper – “Shallow”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

NAJBOLJŠI NOVI IZVAJALEC/IZVAJALKA LETA

Ava Max

Billie Eilish

H.E.R.

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

NAJBOLJŠA KOLABORACIJA

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

Lady Gaga & Bradley Cooper – “Shallow”

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!”

Ed Sheeran & Justin Bieber – “I Don’t Care”

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”

NAJBOLJŠI PRODOR NA SCENO

Bazzi

CNCO

Billie Eilish

H.E.R.

Lauv

Lizzo

NAJBOLJŠI POP

5 Seconds of Summer – “Easier”

Cardi B & Bruno Mars – “Please Me”

Billie Eilish – “Bad Guy”

Khalid – "Talk"

Ariana Grande – “thank u, next”

Jonas Brothers – “Sucker”

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

NAJBOLJŠI HIP HOP

2 Chainz ft. Ariana Grande – “Rule the World”

21 Savage ft. J. Cole – “a lot”

Cardi B – “Money”

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend – “Higher”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

Travis Scott ft. Drake – “SICKO MODE”

NAJBOLJŠI R&B

Anderson .Paak ft. Smokey Robinson – “Make It Better”

Childish Gambino – “Feels Like Summer”

H.E.R. ft. Bryson Tiller – “Could’ve Been”

Alicia Keys – “Raise A Man”

Ella Mai – “Trip”

Normani ft. 6lack – “Waves”

NAJBOLJŠI K-POP

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”

BLACKPINK – “Kill This Love”

Monsta X ft. French Montana – “Who Do You Love”

TOMORROW X TOGETHER – “Cat & Dog”

NCT 127 – “Regular”

EXO – “Tempo”

NAJBOLJŠA LATINO SKLADBA

Anuel AA, Karol G – “Secreto”

Bad Bunny ft. Drake – “MIA”

benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin – “I Can’t Get Enough”

Daddy Yankee ft. Snow – “Con Calma”

Maluma – “Mala Mía”

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura”

NAJBOLJŠI DANCE

The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – “Call You Mine”

Clean Bandit ft. Demi Lovato – “Solo”

DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – “Taki Taki”

David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin – “Say My Name”

Marshmello & Bastille – “Happier”

Silk City & Dua Lipa – “Electricity”

NAJBOLJŠI ROCK

The 1975 – “Love It If We Made It”

Fall Out Boy – “Bishops Knife Trick”

Imagine Dragons – “Natural”

Lenny Kravitz – “Low”

Panic! At The Disco – “High Hopes”

twenty one pilots – “My Blood”

VIDEOSPOT S POZITIVNIM SPOROČILOM

Halsey – “Nightmare”

The Killers – “Land of the Free”

Jamie N Commons, Skylar Grey ft. Gallant – “Runaway Train”

John Legend – “Preach”

Lil Dicky – “Earth”

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

NAJBOLJŠA REŽIJA

Billie Eilish – “Bad Guy” – Dave Meyers

FKA twigs – “Cellophane” – Andrew Thomas Huang

Ariana Grande – “thank you, next” – Hannah Lux Davis

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Calmatic​

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – “No New Friends” – Dano Cerny​

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Drew Kirsch & Taylor Swift

NAJBOLJŠI VIZUALNI EFEKTI

Billie Eilish – “when the party’s over” – Ryan Ross, Andres Jaramillo

FKA twigs – “Cellophane” – Matt Chandler, Fabio Zaveti

Ariana Grande – “God is a Woman” – Fabrice Lagayette, Kristina Prilukova & Rebecca Rice

DJ Khaled ft. SZA – “Just Us” – Sergii Mashevskyi​

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – “No New Friends” –Ethan Chancer​

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!” – Loris Paillier & Lucas Salton

NAJBOLJŠA MONTAŽA

Anderson .Paak ft. Kendrick Lamar – “Tints” – Elias Talbot

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Calmatic​

Billie Eilish – “Bad Guy” – Billie Eilish

Ariana Grande – “7 Rings” – Hannah Lux Davis & Taylor Walsh

Solange – “Almeda” – Solange Knowles, Vinnie Hobbs, Jonathon Proctor

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Jarrett Fijal​

NAJBOLJŠA UMETNIŠKA ZASNOVA

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv” – JinSil Park, BoNa Kim

Ariana Grande – “7 Rings” – John Richoux​

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Itaru Dela Vegas

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Tatiana Van Sauter​

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Brittany Porter

Kanye West and Lil’ Pump ft. Adele Givens – “I Love It” – Tino Schaedler​

NAJBOLJŠA KOREOGRAFIJA

FKA twigs – “Cellophane” – Kelly Yvonne

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura” – Charm La’Donna​

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – “No New Friends” – Ryan Heffington​

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Calvit Hodge, Sara Biv

Solange – “Almeda” – Maya Taylor, Solange Knowles

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv” – Rie Hata​

NAJBOLJŠI DIREKTOR FOTOGRAFIJE

Anderson .Paak ft. Kendrick Lamar – “Tints” – Elias Talbot

Billie Eilish – “hostage” – Pau Castejon

Ariana Grande – “thank you, next” –Christopher Probst​

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Scott Cunningham

Solange – “Almeda” – Chayse Irvin, Ryan Marie Helfant, Justin Hamilton

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!” – Starr Whitesides