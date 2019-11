Lizzo je z osmimi nominacijami glavni favorit za najbolj nagrajeno umetnico na januarski podelitvi. Foto: EPA

Za zmagovalko nominacij lahko nedvomno razglasimo pevko in raperko Lizzo, ki je dobila kar osem nominacij. Med njenimi nominacijami so tudi nominacije za glavne štiri kategorije: najboljši posnetek leta, najboljši album leta, najboljša pesem leta (nagrada za pisce pesmi) in najboljši novi umetnik.

Lil Nas X, je svet obnorel s pesmijo Old Town Road, v kateri je sodeloval z Billijem Rayom Cyrusom. Foto: EPA

Poleg nje sta v ospredju nominacij še dve relativno novi zvezdi, Lil Nas X in Billie Eilish, ki je s 17 leti postala najmlajša umetnica z nominacijami v vseh štirih glavnih kategorijah.

Za naslov album leta bodo tekmovali Cuz I Love You (Lizzo), When we All Fall Asleep, Where Do We Go (Billie Eilish), 7 (Lil Nas X), Thank U, Next (Ariana Grande), I, I (Bon Iver), Father of the Bride (Vampire Weekend), I Used to Know her (H. E. R.) in Norman Fucking Rockwell!! (Lana Del Rey).

Za najboljši posnetek se bodo potegovali Old Town Road (Lil Nas X), Truth Hurts (Lizzo), Bad guy (Billie Eilish), 7 Rings (Ariana Grande), Sunflower (Post Malone in Swae Lee), Hard place (H. E. R.), Hey, Ma (Bon Iver) in Talk (Khalid).

Med nominacijami za glavne nagrade manjka kar nekaj stalnih kandidatov, kot sta Beyonce in Taylor Swift. Ta sicer s skladbo Lover tekmuje v kategoriji za najbolje napisano pesem, Beyonce pa je povsem brez nominacij v glavnih kategorijah. Kljub nominaciji dokumentarnega filma Groundbreaking za najboljši glasbeni film, pa istoimenski album ni dosegel istega uspeha. Beyonce je sicer med glavnimi favoriti za nagrado za najboljši solonastop, za svojo glasbeno vlogo v novi različici Disneyjevega Levjega kralja.

Billie je poleg ekstravagantne glasbe znana tudi po posebnem slogu oblačenja. Foto: EPA

Lizzo se, kljub relativno nedavnemu prodoru na vrh glasbenih lestvic, že dolgo ukvarja z glasbo, saj je poleg solonastopov sodelovala že z znanimi imeni, kot je Prince. Vseeno so presojevalci v Akademiji snemalnih umetnosti in znanosti, ki podeljuje nagrado, odločili, da sodi med nove in sveže ustvarjalce. Letos je namreč dosegla prve velike glasbene uspehe in podpisala svojo prvo večjo pogodbo z uveljavljeno založbo.

Med drugimi kategorijami najdemo nekaj znanih imen, kot je nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama, za posnetek branja svoje knjige. Nekaj nominirancev bo nagrado v primeru zmage prejelo posmrtno, na primer Nipsey Hussle za najboljšo rapersko pesem ali pevka skupine Cranberries za najboljši rockerski album. Oba sta tragično umrla letos.

Nagrade v vseh 84 kategorijah bodo podelili 26. januarja v Staples Centru v Los Angelesu. Komisija je nominacije izbrala iz 20 tisoč prijav, ki jih je prejela akademija.