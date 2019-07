Pesem Dark Horse je leta 2014 preživela kar štiri tedne na vrhu Billboardove lestvice, Katy pa je prinesla nominacijo za grammyja. Foto: AP

Devetčlanska porota je soglasno sklenila, da sta si pesmi Dark Horse, ki je je leta 2014 osvajala vrhove lestvic, in pesem Joyful Noise preveč podobni. S tem je porota pritrdila raperju Marcusu Grayu in še dvema soavtorjema pesmi, ki so v tožbi iz leta 2014 trdili, da je uspešnica Dark Horse plagiat njihove pesmi iz leta 2008. Grayevi odvetniki so med procesom poudarili, da sta ritem in instrumentalna linija v pesmi Dark Horse podobna tistim iz skladbe, ki so jo leta 2008 napisali Gray, Emanuel Lambert in Chike Ojukwu.

Katy in soavtorji pesmi so sicer pričali, da pred tožbo za pesem Joyful Noise niso slišali, prav tako so trdili, da jim izvajalec pesmi ni znan, saj nihče ni poslušal krščanskega rapa.

Navedbe so skušali Grayevi zagovorniki ovreči s tem, da ima pesem Joyful Noise na različnih platformah za predvajanje glasbe več milijonov ogledov, album Our World: Redeemed, na katerem je pesem, pa je bil nominiran za grammyja. "Graya želijo potisniti v neko zakotno glasbeno ulico, ki je nihče nikoli ne obišče," je povedal Grayev zagovornik Michael A. Kahn in dodal, da je tudi Katy svojo glasbeno kariero začela v krščanskih glasbenih vodah.

Porotniki, ki bodo morali zdaj odločili, kako avtorjem povrniti nastalo škodo, so pritrdili Grayevemu zagovorniku, saj so prepričani, da je bila pesem dovolj široko distribuirana, da so jo avtorji pesmi Dark Horse zagotovo že slišali.

Kot odgovorne za plagiatorstvo so poleg Katy Perry navedli še Sarah Hudson, s katero sta napisali besedilo pesmi, Juicyja J-ja, ki je bil odgovoren za raperski vložek, producente pesmi Dr. Luka, Maxa Martina in Cirkuta, odgovornosti pa se ne bo mogla izogniti niti založba Capitol, ki je leta 2013 izdala Katyjin album Prism, na katerem je sporna pesem.