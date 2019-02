Leta 2014, ob 20. obletnici Cobainove smrti, so skupino sprejeli v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Foto: BoBo

Surovi zvok iz Seattla, ki je zaznamoval generacijo odraščajočih v 90. letih preteklega stoletja, smo imeli leta 1994 priložnost v živo slišati tudi na slovenskih tleh. V Hali Tivoli je namreč natanko pred 25 leti nastopila skupina Nirvana, pred njo pa so občinstvo ogreli Melvinsi.

Da sta na oder Hale Tivoli stopila skupini, ki sta bili v času koncerta na vrhuncu slave in močno zaznamovali glasbo, ni bilo naključje. Organizator koncerta Igor Vidmar je pred leti v intervjuju za HRT pojasnil, da je moral Nirvano "loviti" kar dve leti: "Pomagalo pa je tudi, da sem že večkrat sodeloval z njihovim agentom in nam je zaupal. Gotovo pa je bil pomemben tudi interes same skupine oziroma Krista Novoselicha, ki je hrvaškega rodu, takrat pa je bila Hrvaška v svetovnih medijih še 'v vojni'."

Nirvani je svetovno prepoznavnost prinesel album Nevermind. Foto: BoBo

Predzadnji koncert pred Cobainovo smrtjo

Koncert v Sloveniji je bil sicer predzadnji uspešno izpeljan nastop seattelske grungezasedbe. Nirvana je nazadnje nastopila 1. marca 1994 v Münchnu. Nekaj tednov zatem, natančneje 5. aprila, si je frontman skupine Kurt Cobain, ki se je že več let boril z odvisnostjo od drog, vzel življenje, star je bil 27 let. Pustil je poslovilno pismo, ki ga je oboževalcem prebrala njegova žena Courtney Love. V njem je med drugim zapisal: "Dejstvo je, da vas ne morem preslepiti. Največji zločin je sprenevedanje. Nobene strasti ni več v meni. Bolje je izgoreti kot zbledeti." Dogodke pred njegovo smrtjo je režiser Gus Van Sant strnil v dokumentarni film Zadnji dnevi, ki je izšel leta 2005.

Nirvana je svojo prvo ploščo Bleach izdala leta 1989, svetovno prepoznavnost pa jim je prinesel album Nevermind iz leta 1991, ki so ga prodali v več kot 30 milijonih izvodov. Album se je v glasbeno zgodovino zapisal kot tisti, ki je širšo javnost seznanil z žanrom grunge, pesem Smells Like Teen Spirit pa jih je izstrelila v mainstream. Leta 1993 so izdali še tretjo studijsko ploščo In Utero. Po Cobainovi smrti so oboževalci dočakali še kar nekaj albumov in kompilacij, med drugim leta 1994 Unplugged in New York.

Nirvana - Hala Tivoli, Ljubljana, Slovenia 1994 (PRO #2)