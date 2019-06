Po poročanju francoskih medijev je glasbenik, čigar pravo ime je bilo Philippe Cerboneschi, padel skozi okno z enega izmed najvišjih nadstropij stavbe v Parizu. Po trditvah njegovega menedžerja Sebastiena Farrana je šlo za nesrečo.

Duet Cassius, ki ga je ob Zdarju sestavljal še Hubert Blanc-Francard, je glasbeno sceno "zatresel" z uspešnico Cassius 1999. Duet se je sprva imenoval La Funk Mob, leta 1996 pa sta ustanovila Cassius. Francoza sta bila še vedno glasbeno dejavna, saj bi morala po napovedih v petek predstaviti novi album Dreems, ki ga je Zdar v lanskem intervjuju označil za "vrnitev k plesni glasbi", piše BBC.

Njuno glasbo so opisovali kot "radostno", glasbeniki kritiki pa so zapisali, da sta Cassius skupaj z zasedbama Daft Punk in Air "francoski glasbeni sceni dala novo smer". V intervjuju za revijo Fader je Zdar svojo življenjsko filozofijo opisal z besedami: "Nekateri ljudje si želijo osvojiti vrh gore K2, a se nanjo povzpnejo s helikopterjem. Jaz nisem tak, sam bom vedno alpinist. Nikoli ne bom zadovoljen z albumom, če ga ne bom prej izpilil do konca."

Zdar je kot producent sodeloval tudi z angleško elektroindie skupino Hot Chip pri njihovem albumu A Bathful of Ecstasy, kot producent pa je sodeloval tudi z zasedbami Beastie Boys, Phoenix in Franz Ferdinand ter z izvajalci Cat Power, Robyn in Kanyejem Westom. Bil je tudi lastnik glasbenega studia.

Od njega so se prek družbenih omrežij poslovili mnogi znani glasbeniki, kot so Calvin Harris, Rostam, Hudson Mohawke in Black Madonna.