Beyonce bomo lahko slišali v filmu, pa tudi na radijskih postajah, saj je za film posnela album The Lion King: The Gift. Foto: Reuters

Glasbenica je namreč poleg tega, da je posodila glas Nali, sodelovala tudi pri ustvarjanju glasbe za film, ki bo premiero doživel 19. julija. Z Donaldom Gloverjem (alias Childish Gambino), ki je posodil glas glavnemu junaku, Simbi, sta tako odpela Can You Feel the Love Tonight. Glasbo je sicer tudi za tokratno različico ‒ tako kot za film iz leta 1994 ‒ napisal Hans Zimmer.

Pri projektu prav tako znova sodeluje tudi Elton John. Pesem Can You Feel the Love Tonight, ki jo je za film iz preteklega stoletja ustvaril s Timom Riceom, je bila nagrajena z oskarjem. Elton John je avtor še dveh izjemno razpoznavnih pesmi iz animirane klasike iz leta 1994, I Just Can't Wait to Be King in Circle of Life. Tudi ti dve skladbi sta za film dobili novo preobleko.

Režijo novega filma je prevzel Jon Favreau, ki je režiral tudi igrano različico Knjige o džungli (2016). Ob Beyonce in Gloverju pri filmu sodelujejo še James Earl Jones, ki ima tako kot leta 1994 vlogo očeta Mufase, ter Chiwetel Ejiofor, ki se je prelevil v Scarja, pa tudi John Oliver, Seth Rogen in Billy Eichner.

Animirani film Levji kralj iz leta 1994 je v blagajne kinematografov po vsem svetu prinesel skoraj milijardo dolarjev. Uspešna je bila tudi odrska produkcija Levjega kralja na Broadwayu leta 1997, ki je dobila šest nagrad tony.