Queen z Adamom Lambertom sodelujejo že več let. Foto: Reuters

Producentsko ekipo podpisujeta Jim Beach in Simon Lupton, celotna zgodba pa govori o Lambertovi karierni poti, kako je iz popolne nepomembnosti prišel najprej do ameriške oddaje za iskanje talentov - in po tistem tudi zaslovel - ter kako je prišlo do sodelovanja z legendarno rock zasedbo Queen.

Dokumentarni film so poimenovali po zaključni skladbi albuma skupine Queen iz leta 1991 z naslovom Innuendo, vključuje pa redke koncertne posnetke, dogajanje iz zakulisja ter ekskluzivne intervjuje z Brianom Mayjem, Rogerjem Taylorjem in Adamom Lambertom, pridružil pa se je tudi zvezdnik filma Bohemian Rhapsody Rami Malek.

Queen and Adam Lambert 2019 Oscar Opening Performance

Kot gosta sta intervju za film podala tudi Taylor Hawkins iz skupine Foo Fighters in glasbeni mogotec ter sodnik v oddajah za iskanje talentov Simon Cowell, poroča The Rolling Stone.

"Komaj čakam naš dokumentarec," je na družbenem omrežju Twitter o prihajajočem filmu zapisal Lambert.

Glasbena zasedba, ki je med drugim s skladbama We Will Rock You in We Are the Champions otvorila letošnje oskarje, je pred kratkim napovedala severnoameriško turnejo, na kateri bodo med letošnjim poletjem za občinstvo pripravili 23 koncertov. Kdaj jih bomo lahko ponovno videli tudi v Evropi, pa za zdaj še ni znano.