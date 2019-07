"Kapo dol," po prvih druženjih s slovenskimi športniki invalidi pravi raper Trkaj. Foto: Sandi Fišer

Himno športnikov invalidov priljubljeni raper, ki na odrih nastopa pod imenom Trkaj, pripravlja v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije. Pesem bo namenjena uporabi pri različnih aktivnostih promocije športa invalidov, še posebej med mladimi, ki se bodo zvrstile v mesecih pred odhodom na paraolimpijske igre prihodnje leto.

Na prejšnje paraolimpijske igre, ki so potekale v Riu de Janeiru, je odpotovala 22-članska slovenska delegacija, v kateri je bilo osem aktivnih športnikov. Foto: BoBo

Trkaj se je za začetek projekta srečal s tremi športniki invalidi, se preizkusil v košarki na vozičkih in z njimi spregovoril o njihovem dojemanju invalidnosti, motivaciji ter pomenu športa v njihovem življenju.

V košarki na invalidskih vozičkih se je Trkaj preizkusil prvič, z navodili in nasveti pa mu je pomagal športnik invalid Robi Bojanec. Pozneje se je pogovarjal še z Leno Gabršček, kapetanko slovenske reprezentance v odbojki sede, in odbojkarjem Maticom Keržanom.

"Že na igrišču pri košarki sem spoznal, da so športniki invalidi borci do konca. Ko doživiš nesrečo, postaneš invalid in se ti spremenijo pravila igre, moraš na novo spisati svoje življenje. Videl sem, koliko jim šport pomeni. Obenem pa se zavedajo, da so tudi velik navdih vsem ljudem, še posebej pa drugim invalidom. Kapo dol," je po srečanju dejal Trkaj.

Čez poletje se bo Trkaj srečal še z nekaterimi uspešnimi športniki invalidi, ki bodo njegov glavni vir navdiha. Nato se bo zaprl v studio, pripravil besedilo in glasbo, premierno pa bo himna predstavljena v decembru na prireditvi Invalid športnik leta 2019, so še sporočili s krovne zveze športnikov invalidov.