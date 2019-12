Foto: EPA

Kot so na Instagramu zapisali v skupini, vrnitev Fruscianteja sprejemajo z velikim navdušenjem in odprtega srca. "Red Hot Chili Peppers oznanjamo, da se razhajamo z našim kitaristom v preteklih 10 letih Joshem Klinghofferjem. Josh je odličen glasbenik, ki ga spoštujemo in imamo radi. Globoko hvaležni smo za čas z njim in neštete darove, ki jih je delil z nami. Hkrati pa z velikim navdušenjem naznanjamo, da se bo John Frusciante vrnil v našo skupino."

Frusciante se je prvič skupini pridružil leta 1988, ko je bil star 18 let. Takrat je zamenjala Hillela Slovaka. Po štirih letih je iz osebnih razlogov skupino zapustil, a se leta 1998 spet vrnil in bil član do 2009, ko ga je nasledil Klinghoffer. Poleg sodelovanja s skupino je izdal tudi 12 samostojnih albumov. Na lestvici 100 najboljših kitaristov revije Rolling Stone's zaseda 18. mesto, poroča Entertainment Weekly.