Največje ime letošnjega festivala je britanska zasedba The Cure. "Prihod zasedbe The Cure na festival je zares veliko priznanje za nas. To je skupina, ki si jo želijo imeti vsi festivali kot vodilne izvajalce, a jih je težko dobiti," je pred festivalom povedal za MMC organizator zagrebškega festivala INmusic, Zoran Marić.

The Cure bodo nastopili zadnji dan festivala, v sredo. Takrat bodo na sporedu še LP, Joycut, Peter Bjorn & John ...

Danes bodo festival odprla naslednja imena: Foals, The Hives, Johnny Marr, Kurt Vile & the Violators, Skindred ... Slovenske barve bo prvi dan zastopala Siddharta, na INmusicu pa bo nastopila tudi skupina Infected, ki jo je izbrala glasbena stroka in občinstvo prek natečaja INmusic Breakthroug.

Drugi dan pa bo pripadel naslednjim skupinam: Suede, Garbage, Thievery Corporation, Frank Turner & The Sleeping Souls, Gato Preto ...

Foto: INmusic

INmusic za Slovence domač festival

Število tujih obiskovalcev na INmusicu raste vsako leto. Zadnji dve leti je bilo razmerje domačega in tujega občinstva 60 proti 40 odstotkov, isto razmerje pričakujejo tudi letos. Največ jih prihaja iz Velike Britanije, Slovenije, Italije, Irske ter vse več iz Avstrije, Nemčije, Bolgarije, Romunije, Madžarske, Poljske ...

Prednjačijo slovenski obiskovalci. "Slovensko občinstvo je že nekaj let močno prisotno na festivalu, še posebej v festivalskem kampu. Glede na geografsko bližino Zagreba mislim, da dober del slovenskega občinstva INmusic dojema kot domač festival, tukaj se počutijo kot doma, kar nas zelo veseli in zelo nam je pomembno pozitivno mnenje slovenskega občinstva," je povedal Marić.