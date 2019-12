Šestega novembra bo v Areni Stožice koncert We love the 90's, na katerem bo nastopilo osem legend eurodancea, ki bodo obiskovalce z uspešnicami popeljali v 90. leta. Vstopnice so že na voljo na Eventimu.

V Slovenijo prvič prihaja šopek izvajalcev, na pesmi katerih so se zibali tisti, rojeni v 80. letih – Dr. Alban, Aqua, Coolio, Lou Bega, Maxi Jazz of Faithless, Corona, Vengaboys in DJ Quicksilver. Kateri je vaši najljubši?

Dr. Alban z rojstnim imenom Alban Uzoma Nwapa je nigerijski glasbenik in producent, ki smo si ga zapomnili predvsem po uspešnicah Hello Africa, No Coke, It’s My Life, Sing Hallelujah, Away From Home, One Love in drugih.

Danski skupini Aqua je preboj uspel s pesmijo Barbie Girl, singel elektropopskupine je debitiral na sedmem mestu Billboardove lestvice Hot 100, kar je v tistem času pomenilo najvišje mesto za katerega koli debitanta na omenjeni lestvici.

Coolio je ime svoje raperske začetke konec 80. let, a uspelo mu je z albumom It takes a Thief (1994), na katerem je bila pesem Gangsta's Paradise, raperska predelava pesmi Pastime Paradise Stevieja Wonderja. Ko so pesem uporabili za film Nevarna srca z Michelle Pfieffer, je postala svetovna uspešnica, Coolio pa raperski megazvezdnik. Takega uspeha ni doživel več z nobeno drugo pesmijo, četudi se ga morda kdo spomni tudi po uspešnicah, kot so Fantastic Voyage, C U When U Get There, 1,2,3,4 (Sumpin' New).

David Lubega, bolje poznan kot Lou Bega, je nemški izvajalec, ki je leta 1999 postregel z megauspešnico Mambo No. 5. Le-ta je predelava instrumentalne pesmi Pereza Orada iz leta 1949. Pesem je posegla po prvih mestih v številnih evropskih državah in bila nominirana za nagrado grammy.

Maxi Jazz je vokalist, raper in didžej, ki ga poznamo kot glas zasedbe Faithless. Sredi 90. let jim je uspelo s singlom Salva Mea, nato pa so postregli z uspešnicami, kot so Insomnia, God is a DJ in We Come 1. Po svetu so prodali 15 milijonov plošč, njihova ambientalna plesna glasba pa je bila poldrugo desetletje prepoznavna in priljubljena po številnih svetovnih diskotekah in plesiščih.

Italijansko eurodance zasedbo Corona sta sestavljala brazilska pevka in model Olga Maria de Souza in Lee Marrow. Uspešna sta bila leta 1993 z vsem dobro poznano "štanc" klasiko The Rhythm of the Night in dve leti pozneje z Baby Baby.

Vengaboys so nizozemska eurodance zasedba iz Rotterdama. V poznih 90. letih so imeli veliko uspeha s pesmimi, kot so We Like to Party, Boom, Boom, Boom, Boom!!! in We're Going to Ibiza. Prodali so okoli 25 milijonov plošč, letos pa so bili razglašeni za najuspešnejšo nizozemsko popskupino vseh časov.

Orhan Terzi je nemško-turški glasbeni producent in didžej, poznan po svojem odrskem imenu DJ Quicksilver. Danes 55-letnik se je v 60. letih iz turškega Trabzona preselil v nemški Hattingen, leta 1997 pa mu je uspelo s pesmijo Bellissima, na katero so plesali po vsej Evropi.