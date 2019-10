Whitney Houston, ki je leta 2012 umrla stara komaj 48 let, je s svojimi skladbami dosegala rekorde, prodala je več kot 190 milijonov plošč, prejela šest grammyjev, dva emmyja in 31 glasbenih nagrad billboard. Foto: Reuters

Na seznamu so Notorious B.I.G., Whitney Houston, Pat Benatar, Dave Matthews Band, Depeche Mode, Doobie Brothers, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Motörhead, Nine Inch Nails, Rufus featuring Chaka Khan, Todd Rundgren, Soundgarden, T. Rex in Thin Lizzy.

Dvorana slavnih rokenrola (Rock and Roll Hall of Fame), ki ima sedež v Clevelandu, je muzej, posvečen najvplivnejšim glasbenikom, producentom in umetnikom, ki so zaznamovali zgodovino te glasbene zvrsti. Do vpisa so upravičeni, če so prvi album izdali pred najmanj 25 leti. Letos so torej to tisti, ki so prvi album izdali leta 1994 ali prej.

Med letošnjimi nominiranci se je večina na seznamu znašla prvič: Dave Matthews Band, Doobie Brothers, Motörhead, The Notorious B.I.G., Pat Benatar, Soundgarden, T. Rex, Thin Lizzy in Whitney Houston. Judas Priest in Todd Rundgren sta na tem seznamu drugič, Nine Inch Nails in Depeche Mode tretjič, četrtič Rufus featuring Chaka Khan, to pa je že peta nominacija za zasedbo MC5 in kar šesta za Kraftwerk.

Uradna razglasitev z gala koncertom bo 2. maja 2020.

V prvem odzivu na novico, da so bili izbrani, je pevec Jon Bon Jovi dejal: "Bil je že skrajni čas!" Foto: Reuters

Svoje lahko povedo tudi oboževalci

Danes se je začelo tudi spletno glasovanje, oboževalci lahko glasujejo do 10. januarja, pet ustvarjalcev z največ zbranimi glasovi pa bo nato imelo prednost, ko bo dokončno odločitev sprejemalo več kot 1000 umetnikov, zgodovinarjev in drugih strokovnjakov s področja glasbe, ki sestavljajo glasovalno telo Dvorane slavnih rokenrola.

Da so glasovi oboževalcev pomembni, se je izkazalo tudi pred dvema letoma. Takrat so v Dvorano slavnih sprejeli tudi zasedbo Bon Jovi, ki je bila nepriljubljena med kritiki, a priljubljena med oboževalci – zasedba , ki se je podpisala pod uspešnice, kot so You Give Love a Bad Name, It's My Life in Livin' Like A Prayer, je dobila več kot milijon glasov oboževalcev.