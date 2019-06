Ozzy in Sharon sta neodobravanje izrazila v skupni izjavi. Foto: Reuters

V odzivu na nedovoljeno uporabo sta bila kritična in mu prepovedala nadaljnjo uporabo Ozzyjeve glasbe, hkrati pa sta predlagala še, naj se za uporabo glasbenih vložkov obrne na tiste glasbenike, ki so mu v preteklosti izrazili odobravanje oziroma naklonjenost.

V četrtek zgodaj zjutraj je Trump na družbenem omrežju Twitter objavil videoposnetek, v katerem se je norčeval iz tehničnega spodrsljaja na soočenju demokratov, v njem pa je uporabil skladbo Crazy Train, zaradi česar je zelo hitro pritegnil tudi pozornost 66-letne Sharon in 70-letnega Ozzyja.

"Na podlagi današnje nedovoljene uporabe Ozzyjeve skladbe pošiljava uradno sporočilo Trumpovi (ali kateri koli drugi) kampanji, da prepovedujeva uporabo Ozzyjeve glasbe v političnih oglasih ali političnih kampanjah," sta zapisala v skupni izjavi, ki sta jo objavila na Instagramu. "Njegova glasba za nikakršen namen ne sme biti uporabljena brez dovoljenja," sta še dodala.

Izjavo sta zaključila z nekaterimi imeni, ki so v preteklosti že izrazila podporo Donaldu Trumpu, med katerimi sta navedla Kanyeja Westa, Kida Rocka in Teda Nugenta, ter zapisala, da naj se predsednik obrne nanje, saj se bi z uporabo glasbe morda strinjali.

Trumpov boj z glasbeniki sega v leto 2015, ko je uporabil skladbo It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) zasedbe R.E.M. in Rockin' In The Free World Neila Younga, potem pa so sledili še Aerosmith, Pharrell Williams in Rihanna ter Adele, The Rolling Stones, Twisted Sister, Elton John, Queen in Guns N’ Roses.