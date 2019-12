Drake je z 28 milijardami predvajanj največkrat poslušani izvajalec desetletja. Foto: Reuters

Za kanadskim raperjem je plodovito leto, poroča Rolling Stone. Potem ko je februarja prejel grammyja za najboljšo rapovsko pesem, ga je pretočna platforma Spotify zdaj razglasila še za najbolj predvajanega izvajalca desetletja. Draku je sledil "čudežni deček s kitaro", Ed Sheeran, čigar pesem Shape Of You je bila najbolj predvajana skladba desetletja. Z 2,3 milijarde predvajanj je prehitela One Dance (Drake), sledile pa so ji Closer (Chainsmokers), Rockstar (Post Malone) in še ena Sheeranova, Thinking Out Loud.

Z več kot milijardo predvajanj je bila za najbolj predvajano pesem leta razglašena Seniorita, ki jo izvajata Camila Cabello in Shawn Mendes. Na drugo mesto se je uvrstila skladba 17-letne Billie Eilish – Bad Guy. Pesem najdete na pevkinem drugem albumu When We All Fall Asleep, Where Do We Go, ki je bil po oceni platforme Spotify največkrat predvajan album.

V Veliki Britaniji so tokrat prisegali na domače – Lewis Capaldi je slavil z največkrat predvajano pesmijo in albumom.

Spotify še naprej ostaja vodilna pretočna platforma po številu uporabnikov – z že obstoječimi 113 milijoni poslušalcev, zanimanje zanj pa še narašča; s približno 60 milijoni uporabnikov mu sledi Apple Music.

Jay Z je nazaj!

Potem ko je raper aprila 2017 s Spotifya umaknil svoje skladbe, je ob svojem 50. rojstnem dnevu na platformo vrnil celotno diskografijo. Izdaja vključuje tudi pevčev najnovejši album 4:44, pa tudi vse prejšnje – na primer Watch the Throne, The Black Album, American Gangster. Če so bili oboževalci do zdaj v stiku z raperjem samo prek platforme TIDAL, bo od zdaj naprej to mogoče tudi prek velikana Spotify.