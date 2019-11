Foto: AP

Pop zvezdnica je v sporočilu svojim oboževalcem na družabnih omrežjih zapisala, da ji Scooter Braun in Scott Borchetta ne dovolita izvajanje pesmi z njenih prejšnjih albumov, do katerih imata avtorske pravice.

"Ne vem, kaj naj še storim," je zapisala. "Trenutno so moj nastop na Ameriških nagradah, Netflixov dokumentarec in vsi ostali dogodki, ki jih imam napovedane do novembra 2020, pod vprašajem."

29-letna Swiftova bo na AMA prejela nagrado za izvajalca desetletja, Netflix pa je zadnja tri leta snemal omenjeni dokumentarni film o njenem življenju, ki pa je zdaj prav tako ogrožen.

Spor glede pevkinega materiala se redno odvija v javnosti, vse od kar je Swiftova zapustila založbo Big Machine Label Group (BMLG), katere ustanovitelj in direktor Borchetta je s pevko podpisal pogodbo, ko je bilo tej komaj 14 let, in s katero je posnel šest albumov.

Swiftova je založbo novembra lani zapustila in presedlala k Universalu, kjer ima po pogodbi vse pravice nad svojimi albumi, česar pri prejšnji založbi ni imela.

Junija je Borchetta BMLG, skupaj z vsem materialom, ki ga je posnela pri njih Swiftova, prodal Braunu, menedžerju Justina Bieberja, Ariane Grande, Demi Lovato in Kanyeja Westa, za katerega Swiftova trdi, da jo je leta "manipulativno ustrahoval".

Swiftova je z založbo BLMG posnela kar šest albumov. Foto: AP

Braun se na njene obtožbe ni odzval, sta pa ga podprla Lovatova in Bieber, ki sta menila, da si skuša Swiftova zgolj "pridobiti simpatije".

Da bi vsaj nekoliko prevzela nadzor nad lastno glasbo, je Swiftova avgusta napovedala, da namerava posneti kopije lastnih pesmi, kar pa lahko stori šele novembra prihodnje leto.

Poziv oboževalcem

Swiftova je v objavi na Twitterju še zapisala, da je nameravala na AMA odpeti venček svojih uspešnic, a da sta ji Braun in Borchetta to prepovedala, ker bodo podelitev prenašale ameriške televizije.

Dvojec naj bi jih hkrati s tem odrekel tudi uporabo njenih pesmi v Netflixovem dokumentarcu.

Swiftova trdi, da bi ji Borchetta uporabo pesmi pustil, a le, če bi pristala, da ne posname svojih pesmi še enkrat leta 2020 in če ostane tiho na temo njega in Brauna. BMLG naj bi kar 80 odstotkov svojega dobička zaslužil na račun glasbe Swiftove, navaja Guardian.

"Sporočilo, ki mi ga pošiljajo, je zelo jasno," je zapisala Swiftova. "V bistvu, bodi pridna punčka in utihni. Ali boš kaznovana. To je NAROBE ..." Nato se je obrnila na svoje oboževalce, naj "dajo Scottu Borchetti in Scooterju Braunu vedeti, kako se počutite glede tega".

Posredno je pozvala tudi ostale Braunove izvajalce, češ da upa, da lahko "morda malce spametujejo moška, ki izvajata tiranski nadzor nad nekom, ki si zgolj želi peti pesmi, ki jih je sam napisal".