V videospotu za novi single You Need to Calm Down je popzvezdnica ostro napadla svoje kritike in nasprotnike pravic skupnosti LGBTQ, ki jo sestavljajo lezbijke, geji, biseksualci, transeksualci in queer osebe. V videu med sproščanjem v bazenu sprašuje vse spletne komentatorje in ognjevite nasprotnike pravic istospolno usmerjenih, zakaj so tako jezni, in jih poziva, da se umirijo. Po njenih besedah “se še nihče zaradi jeznih komentarjev ni spremenil in se tudi ne bi smel”.

Slavni gostje

Video je poln slavnih gostov in osebnosti, ki jih povezujemo z gibanjem LGBTQ, kot so RuPaul, Ellen DeGeneres in zasedba priljubljene serije Queer Eye. Najbolj presenetljiva gostja na posnetku pa je gotovo nekdanja tekmica Taylor Swift, Katy Perry. Tako sta očitno končali spor, ki se je začel leta 2013 zaradi spremljevalnih pevk. Perryjeva v spotu nastopa oblečena v hamburger, ki prijateljsko objame Taylor Swift, oblečeno v porcijo ocvrtega krompirčka. Na konec prepira je zvezdnica sicer namignila že v torek, kjer je ob omembi nekdanje tekmice zapisala: “Končno sprava”.

Politična Taylor

Spot ima jasno politično sporočilo, saj se na koncu pojavi poziv vsem oboževalcem, naj podpišejo peticijo, s katero senat spodbujajo, da sprejme zakon o enakopravnem položaju istospolno usmerjenih v ZDA. Peticijo je v pol dneva podpisalo že skoraj 300.000 ljudi.

Taylor Swift se s svojim velikim vplivom na družbenih omrežjih – na Instagramu ima kar 118 milijonov sledilcev – v zadnjem času vedno bolj dejavno vključuje tudi v politiko. V domači zvezni državi Tennessee je na zadnjih kongresnih volitvah odkrito podprla demokratska kandidata za kongres.