Tekashi69 je priznal, da je z drugimi člani tolpe s pištolo oropal nekega drugega tekmeca, marca je spet tretjega tekmeca poskušal ubiti, leta 2017 pa je prodal kilogram heroina. Foto: AP

Raper Tekashi69, ki je znan tudi pod imenom 6ix9nine, njegovo pravo ime pa je Daniel Hernandez, je med sodnim postopkom v priporu že odsedel 13 mesecev. Zvezni tožilci so njegovo sodelovanje označili za "izjemno koristno". "Hernandez je preiskovalcem omogočil ključne informacije in vpogled v strukturo in organizacijo tolpe Nine Trey," so zvezdni tožilci zapisali v pismu sodniku in ga pri razsodbi prosili za prizanesljivost. Sodnik Paul A. Engelmayer je kljub pozivom dejal, da so bila Hernandezova kriminalna dejanja preveč nasilna, da bi ga lahko takoj spustil na prostost. Raper bo tako v zaporu ostal do sredine leta 2020.

Kljub temu, da je 23-letni glasbenik z izidom sojenja lahko zadovoljen, saj mu je grozila velika daljša zaporna kazen, je pred njim negotova prihodnost. Tožilci opozarjajo, da obstaja velika nevarnost, da ga bodo skušali v zaporu poškodovati ali ubiti, saj se bo njegova nekdanja tolpa Nine Trey, proti kateri je pričal, zelo verjetno želela maščevati. Hernandez je kljub temu že nakazal na to, da se po vrnitvi na prostost ne namerava vključiti v program za zaščito prič. Ob tem je nedavno izjavil, da namerava nadaljevati svojo glasbeno kariero.

Dogovor o sodelovanju

Tekashi69 je odraščal v Brooklynu, pozornost širše javnosti pa je pritegnil leta 2017, ko je izdal pesem Gummo, ki je hitro postala velika uspešnica. Foto: AP

Takashi69 je bil zaradi goljufij, vpletenosti v streljanja in rope aretiran novembra lani. V manj kot 24 urah po aretaciji je s tožilci sklenil dogovor, da bo v zameno za znižanje kazni razkril ozadje delovanja tolpe Nine Trey in priskrbel dokaze za aretacije njenih članov. Februarja je priznal krivdo v devetih točkah obtožnice, ob tem pa priznal tudi, da je član Nine Trey in se pogodil za blažjo kazen.

V okviru svojega dogovora je priznal, da se je tolpi pridružil leta 2017 in najel kolega iz tolpe, da je junija lani streljal na raperskega tekmeca Chiefa Keefa, da bi tako "ohranil lastni status v Nine Trey". Priznal je tudi, da je aprila lani z drugimi člani tolpe s pištolo oropal nekega drugega tekmeca, marca je spet tretjega tekmeca poskušal ubiti, leta 2017 pa je prodal kilogram heroina.

Solze v sodni dvorani

"Bil sem šibek. Lahko me je bilo zavesti. Ne morem verjeti, da sem to storil," je raper s solzami v očeh dejal ob izreku sodbe. "Nobeno opravičilo ni dovolj dobro," je dodal. Na sodišču je povedal še, da se je skušal od tolpe distancirati še pred aretacijo: "Počutil sem se ujetega, kot da bi tolpa imela nadzor nad mojim življenjem. Mislil sem, da se nikoli ne bom uspel izviti iz njenega prijema."

Hernandez je odraščal v Brooklynu, pozornost širše javnosti pa je pritegnil leta 2017, ko je izdal pesem Gummo, ki je postala uspešnica in na Billboardovi lestvici zasedla 12. mesto. Svojo javno podobo je gradil prek agresivnega sloga rapanja, kontroverznega načina življenja in vpadljivega videza.