The Rolling Stones nadaljujejo s turnejo No Filter, ki so jo začasno prekinili zaradi zdravstvenih težav Micka Jaggerja. Foto: EPA

Kljub številnim brezčasnim uspešnicam so se legendarni Rolling Stones na koncertu v Washingtonu vrnili k svojim koreninam in v okviru turneje No Filter postregli s pesmijo, ki jo niso igrali skoraj 50 let.

Občinstvo na koncertu v Washingtonu so navdušili s pesmijo Mercy, Mercy, ki so jo nazadnje igrali julija 1969 v londonskem Hyde parku, le nekaj dni po smrti ustanovitelja skupine, kitarista Briana Jonesa. Sicer gre za priredbo pesmi ameriškega pevca Dona Covayja, ki so jo Stonesi posneli leta 1965.

"To je bilo dolgo časa nazaj, skušali se bomo spomniti," je pesem napovedal pevec Mick Jagger in navdušeno množico popeljal v preteklost, na začetke angleške skupine, ki je že od šestdesetih let prejšnjega stoletja navdušuje poslušalce po vsem svetu.