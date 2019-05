Foto: Reuters

Na dogodku The Rolling Stones Rock and Roll Circus so leta 1968 ob članih skupine The Rolling Stones nastopili The Who, Yoko Ono, Jethro Tull, Taj Mahal, Marianne Faithfull ter (za potrebe dogodka sestavljena) superskupina The Dirty Mac, ki so jo sestavljali John Lennon, Keith Richards, Mitch Mitchell in Eric Clapton, navaja spletni portal Rolling Stone.

Režiser Lindsay-Hogg je dogodek posnel za predvideno predvajanje na britanskem BBC, do katerega nato ni prišlo. Eden od vzrokov za to je, da video velja za zadnji posnetek, na katerem s člani The Rolling Stones nastopa Brian Jones, ki je kmalu po dogodku zapustil skupino, leto kasneje pa tragično preminil. Video The Rolling Stones Rock and Roll Circus je sicer uraden izid dočakal šele leta 1996.

Nova, posodobljena različica videa, bo po napovedih portala v juniju izšla v multimedijskem paketu, ki bo poleg koncerta vključeval tudi posnetek, na katerem The Rolling Stones izvajajo skladbo Parachute Woman. Izdajo bo spremljala tudi 44-stranska knjižica, ki bo vključevala esej Davida Daltona o tem, kaj je za skupino pomenil omenjeni dogodek.

Zgodovinskim posnetkom bodo dodani še videi s svežimi komentarji, ki so jih med drugimi prispevali Keith Richards, Mick Jagger, Yoko Ono in Marianne Faithfull.