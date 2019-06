79-letni Tom Jones je v Ljubljani nastopil prvič. Foto: EPA

Na koncert Toma Jonesa v prijetno polni Areni Stožice lahko gledamo z različnih zornih kotov. Zadeva je bila na primer zanimiva in vredna pozornosti že zaradi poznavalskega repertoarja, za katerim je veliko glasbenega znanja in tistega pravega občutka, ki ga premorejo veliki. Tom Jones je kljub letom v dobri pevski formi.

Ob nekaj znanih uspešnicah, aranžiranih za aktualno spremljevalno zasedbo, smo slišali priredbe skladb, ki so jih bodisi prvi posneli bodisi napisali John Lee Hooker, Little Willie John, Solomon Burke, Blind Willie Johnson in Rosetta Tharpe.

Že našteta imena – nekaj pesmi je starih skoraj stoletje – povedo, da si je Tom Jones na stara leta privoščil izlet v vode bluesa, gospela in soula, spogledovanja z rokenrolom v slogu Jerryja Leeja Lewisa in Elvisa Presleyja pa so že samoumevna. V tem svojem početju je prepričljiv in všečen, vseskozi pa daje vedeti, da je v prvi vrsti popevkar z dobrim okusom.

Jones bo še nastopal v bližini Slovenije, že 1. julija bo nastopil v Dubrovniku na posebnem koncertu za samo 1000 obiskovalcev.