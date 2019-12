Juice je za rapersko ustvarjanje prejel tudi več nagrad. Foto: EPA

Jarad A. Higgins, kot se je glasilo pravo ime glasbenika, se je zgrudil po pristanku na čikaškem letališču, od koder so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer ga zdravnikom ni uspelo oživiti. O točnem vzroku smrti policija in svojci še ne želijo govoriti, uradno so povedali le, da se mu je ustavilo srce.

Juice WRLD je kariero začel na pretočni glasbeni platformi SoundCloud, kjer je objavljal pesmi, posnete z mobilnim telefonom. Po bliskovitem uspehu je glasbenik, ki je med drugim igral tudi klavir, trobento in bobne, leta 2017 objavil singel Lucid Dreams, ki je do zdaj na omenjeni spletni strani nabral skoraj 180 milijonov poslušanj.

Njegova zanimiva mešanica popa, rapa in skoraj baročnih elementov, kot so njegovo glasbo opisali glasbeni kritiki, je kmalu privabila bogato založniško pogodbo, njegove pesmi in albumi pa so zadnja leta redno polnili najvišja mesta na ameriških glasbenih lestvicah.

Čeprav uradnega vzroka smrti še ni, pa nekateri ameriški mediji poročajo, da se je raper zgrudil med policijsko preiskavo, povezano s prepovedanimi snovmi. Zvezna policija FBI naj bi zasebno letalo raperja pregledala takoj po pristanku in zasegla večje količine marihuane in opioidov v obliki tablet. Po njihovem poročanju naj bi imel Juice resne težave z omenjenimi zdravili, predvsem s Percocetom, ki vsebuje oksikodon in paracetamol.

Po poročanju prič naj bi eden izmed navzočih agentov takoj, ko se je pevec med pregledom zgrudil, uporabil dve protiopioidni injekciji. Pevec naj bi se sicer takrat osvestil, a je kljub temu kmalu potem v bolnišnici umrl. Njegova smrt je pretresla ameriško hiphopersko skupnost, kjer je Juice veljal za enega izmed svetlih prihajajočih umetnikov.