Roxette v zadnjih letih nista več nastopala. Foto: EPA

Novico o smrti so za švedske medije sporočili njeni najbližji ‒ mož Mikael Bolyos in njuna dva otroka, hči Inez Josefin in sin Oscar.

"Z največjo žalostjo sporočamo, da je odšla ena naših največjih in najbolj priljubljenih glasbenic. Marie Fredriksson je umrla devetega decembra zjutraj," je sporočila njena družina. Dodali so, da se je kar 17 let borila z rakom. Prvič je možganski tumor premagala že leta 2002.

Marie in Per na vrhuncu slave leta 1999. Foto: EPA

Fredrikssonova je bila pevka in klaviaturistka švedske poprock zasedbe Roxette, katere član je bil tudi kitarist Per Gessle. Gessle je ob izgubi prijateljice zapisal: "Več kot 40 let si bila čudovita prijateljica. Stvari nikoli več ne bodo enake."

Skupina je bila ustanovljena leta 1986, mednarodni preboj pa sta dosegla z albumom Look Sharp. Med njune največje uspešnice sodijo skladbe The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love in Joyride.

V karieri sta prodala več kot 80 milijonov albumov, Marie in Per pa sta navduševala tudi z energičnimi nastopi v živo.

Leta 2009 sta se vrnila

Leta 2002 je Marie zbolela za agresivno obliko možganskega tumorja, ki ga je premagala in se leta 2009 postopoma začela vračati v svet glasbe. S Perom sta tako posnela še nekaj pesmi in se znova odpravila na koncertno turnejo, a zdravniki so ji leta 2016 svetovali, naj se posveti zdravju.

"Marie nam je zapustila obsežno glasbeno dediščino. Njenega čudovitega glasu, ki je bil tako močan kot čuten, in njenih čarobnih nastopov v živo se bomo vsi spominjali. V naših srcih pa bo ostala tudi kot čudovita oseba z velikim apetitom po življenju, in ženska z velikim srcem, ki je skrbela za vse, ki jih je poznala," so še zapisali.