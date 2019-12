Med nastopajočimi bo tudi DJ Umek. Foto: Marko Delbello Ocepek

Svoj prihod na Festival Sea Star je doslej potrdil trio Meduza, ki je z uspešnico Piece of Your Heart eden od kandidatov za nagrado grammy. Prav tako bodo na festivalu konec maja nastopili Dubioza Kolektiv, Vojko V, Bronski in Marcel. Na technovalu, ki je lani navdušil s Svenom Väthom, bo tokrat kraljevala Belgijka Amelie Lens, že drugič pa bo na festivalu nastopil DJ Umek, ki je že leta 2017 dokazal, da lahko do zadnjega kotička napolni Nautilus Areno, so sporočili organizatorji.

Umeku bosta družbo delala še mojstra techna Damir Hoffman in Gumja, seznam nastopajočih pa dopolnjuje še Belgijec Farrago, ki stavi na uspešnici Neontrance in Hidden Power, ter regionalni veljakinji Tijana T iz Srbije in Insolate iz Osijeka.

Prav tako so že znani nastopajoči na jubilejni, 20. izdaji festivala Exit, ki bo v Novem Sadu potekal od 9. do 12. julija. Med zvezdniškimi imeni so nastop že potrdili svetovno cenjena mojstra elektronske glasbe David Guetta in Fatboy Slim, eden od ta hip vodilnih predstavnikov raperskega žanra Tyga, britanski kantavtor James Arthur, ukrajinski tandem Artbat, težkokategorniki Sepultura ter misteriozni DJ in producent ZHU.