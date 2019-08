Razgled z domačije Klinec na briške vinograde. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Pod umetniškim vodstvom harmonikarja Marka Hatlaka bo od petka do nedelje na domačiji Klinec potekal festival glasbe in vina Harmonija, na katerem bodo nastopili glasbeniki, ki se posvečajo klasiki, džezu in etnu.

Ker bo mali festival potekal pri Aleksu in Simoni Klinec, ki sta znana po odličnem sonaravno pridelanem vinu s podaljšano maceracijo in izjemno domačo briško kulinariko, ki ju bodo ob glasbeni spremljavi stregli vse tri večere, lahko pričakujete še toliko bolj poseben večer z razgledom na okoliške vinograde.

Devet koncertov domačih zasedb in solistov bo v treh večerih popeljalo po različnih glasbenih pokrajinah. Prvi večer, poimenovan Klasika, bo postregel z mladim, 13-letnim violončelistom Leonardom Razborškom ob klavirski spremljavi Jana Severja.

Drugi koncert bo izvedla mlada zasedba Trio Rupnik, zadnji koncert pa bo pripadel zasedbi Marko Hatlak & FUNtango s sporedom od Antonia Vivaldija prek avtorskih kompozicij do zapuščine Astorja Piazzolle.

Festival bo glasbo združil z vinom. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Večer, posvečen džezu

Drugi večer, posvečen džezu, bo odprl mladi virtuoz Aleksander Sever na marimbi s svojo skupino. Sledil bo Marko Črnčec, v New Yorku živeči pianist, ki velja za enega najproduktivnejših in mednarodno priznanih slovenskih džezovskih glasbenikov. Zadnji koncert bo izvedla Ana Bezjak, ki bo s svojim kvartetom popeljala v zvok slovenskih in svetovnih džezovskih klasik.

Zadnji večer, namenjen etnu in crossover glasbi, bo odprl duet, v katerega sta se združila violinist in skladatelj Matija Krečič ter avtor številnih skladb Tomaž Hostnik. Drugi koncert bo izvedla skupina Mascara Quartet, ki se predaja portugalskemu fadu.

Za konec prvega festivala Harmonija pa bo nastopil Boris Cavazza, legenda jugoslovanskega in slovenskega filma ter gledališča. V vlogi pevca, interpreta in poeta bo s svojim kvartetom proslavil 80 let.