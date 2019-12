Na nastopu so se zbrali zvezdniki in oboževalci iz različnih delov države. Po oceni so prodali približno 35.000 vstopnic za koncert na športnem stadionu D Y Patil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred vstopom na prizorišče so se po poročanju AFP fotografirali številni bollywoodski zvezdniki. Po koncertu pa je skupina na svojih družabnih omrežjih objavil fotografijo z napisom, da je ahimsa najvišji ideal.

"Oblikoval in vzgojil nas je Martin Luther King mlajši, ki je bil študent Mahatme Ghandija," je frontman Bono povedal za televizijo NDTV septembra. "Tako kot študenti prihajamo do vira navdiha, ki je ahimsa - nenasilje. Indijci so nam ga dali. To je največje darilo svetu," je dodal.

Mumbaj je bil zadnja postaja na turneji Joshua Tree 2019, ki so jo poimenovali po svojem vplivnem albumu, začeli pa so jo 8. novembra v Aucklandu. Pred Azijo in Avstralijo so jo začeli leta 2017 v Severni Ameriki in Evropi, z njo pa so obeležili tri desetletja od izida albuma The Joshua Tree.

S ploščo, ki je izšla marca 1987, so U2 segli v korenine irske in ameriške glasbe ter ustvarili uspešnice, kot so With or Without You, Where the Streets Have No Name in I Still Haven't Found What I'm Looking For.

U2 so sicer zadnji v nizu mednarodno znanih zvezdnikov, ki so gostovali v tej južnoazijski državi. Pred njimi so nastopili Beyonce, Shakira, Coldplay, Demi Lovato in Bryan Adams.