Priprave na koncert Ritem mladosti

Udeležbo je potrdilo osem priznanih izvajalcev – Big Foot Mama, Modrijani, Neisha, Pero Lovšin, Perpetuum Jazzile, Klemen Klemen, Valentino Kanzyani in Tabu, ki že ogrevajo glasilke in vadijo različne kombinacije nastopov.

Koncert iz naslanjača Koncert Ritem mladosti boste lahko v petek od 22.00 naprej v živo spremljali na naši spletni strani www.rtvslo.si.

Zgoraj si tako lahko ogledate videoposnetek, ki prikazuje delček njihovih vaj. Kako zveni, če se prelijejo glasovi Klemna Klemna in rokerjev Big Foot Mama? Kaj pripravljajo Tabu in Modrijani? In katere pesmi, ki jih vsi poznamo, bodo zapeli Neisha, Big Foot Mama in Pero Lovšin?

Najbolj "zmešan" žur osmih slovenskih izvajalcev bo v petek, glasba pa se bo odvijala na velikem trojnem odru.