Sanje o ponovitvi festivala iz leta 1969 so dokončno pokopane. Foto: SOJ RTV SLO/Barry Z. Levine

"Žalosti nas, da zaradi niza nepredvidenih težav ne moremo organizirati festivala, kakršnega smo si zamislili," je dejal soorganizator odpovedanega dogodka Michael Lang. S festivalom, ki naj bi se odvijal med 16. in 18. avgustom, so organizatorji želeli počastiti 50. obletnico od legendarnega festivala Woodstock, ki je zaznamoval glasbeno zgodovino.

Odpoved sicer ni presenečenje, saj so se organizatorji v zadnjih petih mesecih spoprijemali s številnimi težavami. Težave so imeli tako s pokrovitelji kot z iskanjem ustreznega prostora za glasbeni dogodek, v zadnjem času pa so začeli svoje nastope odpovedovati tudi zvezdniki, ki naj bi nastopili na dogodku.

Nekaj dni pred odpovedjo so se organizatorji sicer skušali okleniti še zadnje rešilne bilke – sporočili so, da bo dogodek brezplačen in da bo v okviru festivala potekala akcija zbiranja sredstev v podporo neprofitnim organizacijam, vendar je na koncu tudi ta načrt propadel.