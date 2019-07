YouTube. Foto: Reuters

Glasba je velik del YouTuba. Googlovo platformo, ki je sicer primarno zasnovana za gledanje videoposnetkov, uporabniki redno uporabljajo za poslušanje glasbe, med posnetki z največ ogledi pa kraljujejo glasbeni videospoti.

Storitev YouTube Music ponuja na milijone skladb, albumov, remiksov in glasbenih priredb. Foto: Youtube

Da bi uporabnikom olajšali poslušanje glasbe in se hkrati zoperstavili konkurenci, ki jo predstavljata ponudnika pretočne glasbe (music streaming) Spotify in Apple Music, so pri YouTubu lani predstavili storitev YouTube Music. Storitev, ki je ločena od portala YouTube, je bila najprej na voljo le v ZDA, Avstraliji, na Novi Zelandiji, v Mehiki in Južni Koreji, YouTube pa je ponudbo hitro širil tudi v druge države.

Gre za novo storitev pretakanja glasbe, v okviru katere so na enem mestu na voljo glasbeni videospoti, albumi, singli, remiksi, koncerti v živo in priredbe. Po vzoru drugih aplikacij za poslušanje pretočne glasbe lahko tudi na YouTubovi aplikaciji najdemo številne sezname predvajanj za različne zvrsti, razpoloženja in priložnosti.

Na voljo tudi YouTube Premium

Tako kot v drugih državah lahko tudi slovenski uporabniki YouTube Music uporabljajo brezplačno. Ob tem je na voljo tudi YouTube Music Premium s plačljivo naročnino. YouTube za 5,99 evra na mesec omogoča poslušanje z izklopljenim zaslonom ter prenašanje in poslušanje glasbe brez prikazovanja oglasov. Vsi uporabniki lahko plačljivo verzijo en mesec uporabljajo zastonj.

YouTube hkrati z glasbeno platformo slovenskim uporabnikom po novem ponuja tudi storitev YouTube Premium, ki uporabnikom nudi podobne funkcije kot Music Premium, vključno z izkušnjo brez oglasov, gledanjem v ozadju in prenosom vsebin z YouTuba, poleg tega pa so v plačljivi različici na voljo YouTubove serije in filmi. Mesečna naročnina za YouTube Premium znaša 7,19 evra na mesec, tudi pri tej storitvi pa je uporabnikom na voljo enomesečno brezplačno preizkusno obdobje.

YouTube Music in YouTube Premium lahko uporabniki na svoje mobilne naprave prenesejo prek platforme Play Store ali App Store ali pa obiščite spletni predvajalnik na music.youtube.com.