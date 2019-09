LaShawn Daniels je bil priznan besedilopisec. Foto: EPA

Novico je prek Instagrama potrdila njegova žena April Daniels, zapisala je, "da z veliko žalostjo sporoča, da je umrl ljubljeni oče, mož, družinski član in prijatelj".

Ameriški gospel glasbenik Kirk Franklin je eden izmed številnih glasbenih ustvarjalcev, ki so izrazili žalost ob smrti besedilopisca: "Celotna glasbena skupnost je izgubila enega največjih ... LaShawna Danielsa. Brez besed."

Za uspešnico Say My Name je prejel grammyja za najboljšo R&B pesem leta 2001, še sedemkrat pa je bil nominiran za grammyja, piše britanski BBC.

Napisal je številne uspešnice: Brandy in Monica – The Boy Is Mine (1998), Brandy – Top of the World (1998), Jennifer Lopez – If You Had My Love (1999), Spice Girls – Let Love Lead the Way (2000), Whitney Houston – It's Not Right but It's Okay (1999), Natasha Bedingfield – Angel (2008), Janet Jackson – Luv (2008), Toni Braxton – He Wasn't Man Enough (2000), Michael Jackson – You Rock My World (2001) ...

LaShawn je bil zelo uspešen v glasbi, skupaj z ženo, s katero sta imela tri sinove, pa sta ustvarila tudi platformo Cool Couples, kjer sta delila nasvete parom.