Money, sicer dolgoletni strastni kadilec, je avgusta razkril, da ima raka. Foto: EPA

"Družina Money z žalostjo sporoča, da je Eddie danes zjutraj umrl. S težkim srcem se poslavljamo od našega moža in očeta. Ne predstavljamo si življenja brez njega. Hvaležni smo, da bo živel večno skozi svojo glasbo," so v izjavi za javnost zapisali njegovi najbližji, žena Laurie, hči Jesse in sinovi Zachary, Joseph, Desmond in Julian. Glasbenik, ki je nedavno razkril, da so mu diagnosticirali rak sapnika v zadnjem, četrtem stadiju, je marca dopolnil 70 let.

Eddie Money z ženo Laurie. Poročena sta bila 30 let. Foto: AP

Rodil se je v newyorški soseski Brooklyn kot Edward Joseph Mahoney in je najprej šel po očetovih stopinjah v policijo. A po dveh letih v uniformi se je odločil slediti svojim sanjam in se preizkusiti kot glasbenik. Preselil se je na zahodno ameriško obalo in začel preigravati glasbo po klubih San Francisca. Leta 1976 je tako spoznal legendarnega glasbenega promotorja Billa Grahama, ki je v njem prepoznal talent in se mu ponudil za menedžerja.

Zaslovel v drugi polovici 70. let

Leta 1977 je nato izšel njegov prvi album, ki ga je s skladbami Baby Hold On, Two Tickets to Paradise in You’ve Really Got a Hold on Me izstrelil med takratne zvezde. Pozneje je izdal še 10 albumov, njegove pesmi so se redno uvrščale na vrhove lestvic najbolj poslušanih, albumi so dosegali platinaste naklade, velja pa tudi za enega tistih, ki ga na takrat še nastajajoči glasbeni televiziji MTV praktično ni bilo mogoče spregledati - tudi zaradi njegovega komedijantskega načina nastopanja.

A kljub temu ni nikoli postal superzvezdnik, iz česar se je še lani v pogovoru za revijo Rolling Stone pošalil z besedno igro na račun svojega priimka (money v angleščini pomeni denar), češ da je "zamudil vlak, ko gre za velike denarje". A vseeno se nad svojim življenjem ni pritoževal: "Otroci niso v zaporu, niso na odvajanju, ta teden ni nihče razbil avtomobila, v hladilniku pa še imamo mleko. Ta mesec nam gre kar dobro."