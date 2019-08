Objavila sta videospot za skladbo, s katero merita na tuji trg. Pod komentarji na YouTubu se oboževalci že navdušujejo nad pesmijo in videospotom. "Vesela sem, da Evrovizija ponudi raziskovanje nove glasbe in umetnikov, to je neverjetno," meni ena izmed uporabnic. Drugi je povedal: "Kakšen čudovit glasbeni video, popolnoma se ujema s pesmijo." Spet tretji pa: "Enostavno, lepo, čudovit video, melodija za srce."

"Come to me ne obstaja v slovenščini, nikoli nisva in po mojem mnenju tudi ne bova prevajala komadov. S kreativnega vidika bi bil to prevelik kompromis … Nima vsak jezik istih značilnosti, pisanje v angleščini je za naju novo, mogoče bo tudi zato na začetku še več svežine," je povedal Gašper o skladbi ob premieri za Val 202. Zala pa je dodala: "Še vedno nama je ljubše pisati in ustvarjati v slovenščini, tudi veliko globlje lahko greš. Sva pa si vedno želela poskusiti tudi na tujem trgu in ustvarjati v angleščini. In zdaj je odličen čas za to."

Zmagovalna pesem Eme 2019: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

Zala in Gašper sta Slovenijo zastopala na Evroviziji 2019 v Tel Avivu s pesmijo Sebi, odpela sta jo v celoti v slovenščini, na koncu pa sta zasedla 15. mesto. Videospot za pesem Sebi si je na YouTubu ogledalo skoraj dva in pol milijona ljudi, nastop z Eme pa več kot 1,2 milijona. Polfinalni nastop si je na omenjeni platformi ogledalo skoraj 1,6 milijona ljudi, finalni pa več kot 1,7 milijona. Številke, ki so dvojici gotovo prinesle veliko oboževalcev tudi iz tujine.

Zalagasper, ki sta nastop na Evroviziji ocenila kot eno najboljših izkušenj, pozivata vse glasbenike, da se prijavijo na Emo 2020. Kakšen slovenski izbor leta 2020 si želita, pa sta razkrila na samem izboru v Tel Avivu: "Upava, da se bo na Emo 2020 prijavilo čim več glasbenikov, ki se na tekmovanju za zdaj še niso našli, in da bo na slovenski sceni čim več nove in 'kulske' glasbe. Upava, da sva v tem smislu naredila korak naprej za slovensko sceno."

Postanite kot Zala in Gašper – prijavite se na Emo 2020

Vsi tisti, ki se prepoznate v besedah zalegasperja, vabljeni k prijavi na Emo 2020. Ta bo letos imela dve dejanji – EMA FREŠ je prvo dejanje, z njo pa Razvedrilni program RTV Slovenija vabi vse mlade neuveljavljene glasbenike, ki so komercialno izdali največ tri avtorske skladbe, da se prijavijo in si priborijo svoje mesto na Emi.

Hkrati je objavljeno vabilo za uveljavljene izvajalce, ki morajo svoje prijave oddati prek spletnega obrazca www.rtvslo.si/ema2020. Temu vabilu se lahko odzovejo vsi, ki so na dan 1. februar 2020 komercialno izdali več kot tri (3) avtorske skladbe. Med prijavljenimi bo izbirala izključno strokovna komisija.

Rok za prijavo za spletni izbor EMA FREŠ je 19. september 2019, za uveljavljene izvajalce pa 18. november 2019.



Ema Freš: Prijavi se!