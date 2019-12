Rod Stewart kljub 74 letom še vedno redno nastopa. Foto: EPA

Stewart je svoj deseti album, ki je osvojil sam vrh lestvice, izdal 22. novembra. Naslovil ga je You're In My Heart. A ta dosežek mu ni uspel že v prvem tednu po izdaji, pač pa "šele" v tem tednu. Bitka za prestol je bila zelo tesna, saj je bila razlika v prodanih izvodih albumov med Stewartom, Robbiejem Williamsom in zasedbo The Who le 750.

Prejšnji najstarejši moški soloizvajalec, ki je v jeseni življenja osvojil britansko lestvico, je bil ameriški glasbenik Paul Simon, piše BBC. Stewart, ki se ponaša tudi z nazivom sir, je bil ob tem dosežku tri mesece starejši od Simona. A da bi postal najstarejši glasbenik z najbolje prodajanim albumom na Otoku, je praktično nemogoče. Ta dosežek bo slej ko prej ostal v rokah Vere Lynn, ki je leta 2014 pri neverjetnih 97 letih izdala album uspešnic Vera Lynn: National Treasure in premagala vse.

"Imamo novo vlado in nov album na prvem mestu zame. Hvala množicam oboževalcev, ki jih nikoli nisem imel za samoumevne. Robbie, dobro si opravil, ti tudi, Boris (Johnson, britanski premier, op. a.), brez zamere, Pete Townshend!" je Škot v istem stavku pomešal aktualno politično in glasbeno dogajanje na Otoku.

Na njegovem albumu You're In My Heart so sicer orkestralne priredbe nekaterih njegovih največjih uspešnic, kot sta Sailing in I Don't Want to Talk About It. Za glasbeno spremljavo je poskrbel kraljevi filharmonični orkester iz Londona.