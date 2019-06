Sedemintrideset glasbenih izvajalcev se je potegovalo za priložnost, da bi se pomerilo v letošnjem Klubskem maratonu, ki ga pripravlja Radio Študent, uspelo je šestim.

Turneja KM19, ki bo potekala od 13. septembra do 1. novembra, se bo iztekla s finalnem večerom na Metelkovi. Foto: Radio Študent

Na Klubskem maratonu se bodo jeseni po klubih po vsej Sloveniji predstavili Bring on the Vanguards, GLOG, Lovekovski, Pantaloons, Parliament Attack in TiTiTi. Turneja po Sloveniji se bo končala na Metelkovi, kjer bo potekal finalni večer.

Maratonci se bodo pred tem preizkusili tudi v živem nastopu v studiu Radia Študent, tako kot vsako leto do zdaj pa bo vsak izvajalec posnel bo dve skladbi, ki bosta uvrščeni na kompilacijo KM19.

S Klubskim maratonom Radio Študent išče in promovira najnovejše presežke domače alternativne glasbene produkcije. Glavno poslanstva projekta vidijo v poudarjanju še neuveljavljenih glasbenih ustvarjalcev in siloviti podpori njihovim kreativnim talentom ter ambicijam za nadaljnji glasbeni razvoj.