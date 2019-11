Foto: AP

Korejske oblasti tako niso uslišale pozivov gorečih oboževalcev skupine BTS, naj se njihovim idolom omogoči izjemo od pravila.

Po južnokorejski zakonodaji morajo skoraj vsi zdravi južnokorejski moški do 28. leta odslužiti skoraj dvoletni vojaški rok, čeprav se dopusti izjeme za klasične glasbenike in športnike, ki zmagajo na mednarodnih tekmovanjih.

Med njimi so tako napadalec Tottenhama Son Heung-min in njegovi južnokorejski reprezentančni kolegi potem, ko so lani na nogometnem obračunu na Azijskih igrah premagali Japonsko in osvojili zlato.

BTS takega privilegija ne bodo deležni, tako, da si bodo morali vzeti premor od svoje cvetoče kariere, je ta teden sporočilo južnokorejsko obrambno ministrstvo, kljub ugibanjem, da bi lahko bila skupina in drugi mednarodno uspešni izvajalci med tistimi, ki se jim bo vojaščino oprostilo.

Skupini BTS je uspelo prodreti tudi na vrh ameriške lestvice. Veliko zaslug ima tudi njihova uspešnica Boy with Luv, ki so jo odpeli z ameriško pop zvezdnico Halsey. Foto: AP

A ministrstvo je namesto tega število izjem zmanjšalo, saj zaradi nizke rodnosti pričakujejo pomanjkanje vojaških obveznikov. "V primeru skupine BTS si osebno želim, da bi lahko dovolil izjemo pod določenimi pogoji," je povedal kulturni minister Park Yang-woo. A je ob tem dodal, da je vladno telo, ki nadzira vpis, sklenilo zmanjšati obseg tovrstnih izjem.

"Za razliko od klasičnih umetnosti in športa, je težko prilagoditi merila selekcije v popularni kulturi in na področju umetnosti, zaradi česar je težko institucionalizirati sistem izjem," je dejal Park.

Dolžnost bodo opravili "brez pripomb"

BTS sestavlja sedem članov v svojih 20. letih, pri čemer bo Jin, najstarejši član, naslednje leto dopolnil 28 let, zato mora vpisati vojaški rok. Menedžerji skupine so sporočili, da bodo vsi člani vojaški rok odslužili brez pripomb.

"Založba meni, da je služenje vojaškega roka dolžnost," je za Hollywood Reporter povedal Bang Si-hyuk, ustanovitelj Big Hit Entertainmenta. "Oboževalcem bomo skušali pokazati kar najbolje, kar BTS premore, do odhoda članov na vojaščino, in po prihodu z nje."

Po podatkih raziskovalnega instituta Hyundai (HRI) BTS južnokorejskemu gospodarstvu prinesejo več kot 3,5 milijarde dolarjev letno, prav to priljubljeno skupino pa je eden od 13 tujih turistov leta 2017 navedlo kot razlog obiska Južne Koreje.

Južna Koreja, ki je uradno še vedno v vojni s Severno Korejo, ne gleda z naklonjenostjo na zvezdnike, ki se skušajo ogniti služenju vojaškega roka.

Steva Yooja, znanega tudi kot Yooja Seung-juna, so deportirali iz Južne Koreje in mu prepovedali vstop v državo potem, ko se je leta 2002 ognil vojaščini tako, da je postal ameriški državljan le nekaj mesecev, preden bi moral biti vpoklican. Vrhovno je sicer letos to odločitev preklicalo.