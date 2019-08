Fotografijo je objavil 40-letni Cameron Douglas, vnuk igralca, ki se je z zlatimi črkami zapisal v filmsko zgodovino.

Njegov dedek Kirk je decembra dopolnil častitljivi 102 leti in oboževalci so presrečni, da je še vedno tako pri močeh, da se lahko udeležuje tudi razigranih družinskih srečanj. In to skupaj s svojo ženo, 100 let staro Anne Buydens, s katero je poročen že 65 let.

Štiri generacije za mizo

Na fotografiji je tudi njun sin Michael Douglas z ženo Catherine Zeta-Jones in otrokoma Carys in Dylanom, Michaelov najstarejši sin Cameron iz prejšnjega zakona, ki je zaradi posedovanja in razpečevanja mamil sedem let preživel v zaporu, pa v naročju drži svojo 19-mesečno hčerko, ki tako predstavlja četrto generacijo Douglasovega klana.

Jeseni je igralec Michael Douglas dobil tudi svojo zvezdo na Pločniku slavnih in se v čustvenem nagovoru posebej zahvalil starosti družine: "Oče, toliko mi pomeni, da si danes tukaj. Hvala ti za vse nasvete in navdih, povedal bom čisto preprosto in z vsem srcem: ponosen sem, da sem tvoj sin," je skoraj v solzah dejal očetu Kirku, ki se je malo pred 102. rojstnim dnem prav tako udeležil slovesnosti na ulicah Los Angelesa.